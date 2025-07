Confirmado: te pueden multar por alcoholemia aunque el coche esté parado

Si bebes, no conduzcas. El famoso eslogan que hay que aplicar a rajatabla. No ya solo por evitar ser pillado y enfrentarse a una multa considerable y pérdida de puntos del carné de conducir, sino principalmente por la seguridad vial de los propios ocupantes del vehículo y de otras personas que circulan por las carreteras.

Pero, además, es un principio que hay que aplicar escrupulosamente. Incluso cuando uno piensa que está bien para conducir, o cuando uno quiere echar una cabezada sentado en el asiento de piloto a la espera de que se reduzca el nivel de alcohol en el organismo. Siempre hay que tener cuidado.

Y si no, una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid se ha posicionado claramente en un caso que deja claro este extremo: cuando se han ingerido bebidas alcohólicas, lo mejor es no tocar ni siquiera el coche.

Condena a un conductor en un coche parado

La historia de este caso es la siguiente. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena impuesta a un conductor por un delito contra la seguridad vial, tras haber dado positivo en una prueba de alcoholemia, pese a que alegó no haber conducido. En la sentencia, del pasado mes de junio, el tribunal madrileño rechaza el recurso de apelación del acusado y respalda el fallo del Juzgado de lo Penal número 27 de la citada localidad, que le impuso una multa, retirada del carné de conducir durante 22 meses y el pago de costas.

Los hechos se remontan a la madrugada del 26 de noviembre de 2023, cuando agentes de policía encontraron al acusado dormido al volante de un coche de alquiler estacionado en medio de la calzada, con el motor en marcha. No estaba en movimiento, sino completamente parado. Al ser despertado por los policías, el hombre presentaba evidentes síntomas de embriaguez y fue sometido a una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado de 0,89 mg/l de alcohol en aire espirado, superando con creces el límite de 0,60 establecido para delitos penales en esta materia.

Un coche de la marca Zity, como el del caso del conductor que dio positivo en alcoholemia cuando estaba dormido al volante. / Shutterstock

Lo que alegaba el sancionado

El acusado sostuvo en el juicio que no había conducido, sino que encendió el vehículo únicamente para activar la calefacción mientras esperaba a un amigo. Además, aportó un certificado de la empresa Zity —propietaria del coche— en el que se señalaba que el vehículo no había registrado movimiento ni velocidad durante el tiempo de alquiler. Sin embargo, la Audiencia Provincial considera que ese documento no es concluyente y que no sustituye a una prueba pericial adecuada, practicada durante el proceso judicial.

Los magistrados valoran como prueba principal la declaración del agente que encontró al acusado: el coche estaba en medio de los dos carriles de circulación, cruzado en diagonal y con el acusado dormido al volante. Para el tribunal, la posición del vehículo —fuera del aparcamiento en batería— demuestra que fue desplazado, aunque fuera solo unos metros, lo que confirma la existencia de conducción, pese a que ellos se encontraron al conductor dormido y el vehículo completamente parado.

Lo que afirma la sentencia

Asimismo, la sentencia subraya que no es necesario probar la influencia del alcohol en la conducción cuando se supera la tasa penalmente establecida. Basta con acreditar que el imputado conducía y que superaba los 0,60 mg/l de alcohol en aire espirado para que se cumplan los requisitos del Código Penal. En este caso, además, se añadieron síntomas físicos evidentes de embriaguez, lo que refuerza aún más la condena.

La Audiencia Provincial va más allá y critica que el recurso del acusado se basa en una interpretación parcial y subjetiva de la prueba, sin cuestionar de fondo la legalidad ni la obtención de la misma. Para el tribunal, no se trata de un supuesto de “vacío probatorio” o de pruebas ilícitas que rebatiese la primera condena, sino de un intento por rebatir una valoración judicial razonada con argumentos poco consistentes.

En consecuencia, la sentencia de la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y ratifica en su totalidad la condena impuesta en primera instancia. Esta decisión vuelve a poner de relieve un criterio consolidado en los tribunales españoles en materia de alcoholemia: no es necesario que el vehículo esté en circulación para que haya delito si se prueba que fue arrancado, desplazado y que el conductor superaba la tasa de alcohol legalmente establecida.