Ni enfermedad ni informes médicos: interrumpir al test de alcoholemia es delito de cárcel para un conductor

Aunque evitar una multa o una detención puede ser una tentación muy grande, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y es lo que ocurre si las autoridades entienden que un conductor se ha negado o ha imposibilitado completar correctamente un test de alcoholemia cuando lo pararon al volante.

Así se desprende de una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha de 9 de junio, que ha confirmado que negarse a realizar una prueba de alcoholemia en un control de tráfico es delito, incluso cuando se intenta justificar la negativa con problemas físicos o informes médicos. El tribunal ha ratificado la condena de seis meses de prisión y un año y un día sin carné de conducir para un hombre que se negó a soplar adecuadamente tras ser advertido por los agentes.

Esquivó un control de alcoholemia

Los hechos ocurrieron en Alcorcón en enero de 2024. El acusado, ahora ya condenado, fue interceptado por la policía tras esquivar un control de alcoholemia, arrastrar un cono y estacionar su vehículo en una calle próxima. Los agentes, al observar signos de embriaguez, le requirieron para realizar la prueba, pero este interrumpió el proceso en varias ocasiones, sin completarlo de forma válida, a pesar de ser advertido de que incurría en responsabilidad penal.

Pero el conductor no cejó en su empeño una vez fue denunciado por negarse a hacer el test. Su abogado alegó que no hubo una negativa deliberada, sino dificultades respiratorias derivadas de un accidente, respaldadas supuestamente por informes médicos. Además, presentó testigos que confirmaban que intentó soplar dos veces y que pidió una tercera, que le habría sido denegada por los agentes intervinientes. También aseguró que los policías no explicaron correctamente el procedimiento ni las consecuencias legales de la negativa a soplar adecuadamente.

Una prueba de alcoholemia. / LNE

La versión de los policías

Sin embargo, los agentes de la Policía Municipal de Alcorcón mantuvieron de forma coherente en el juicio que el acusado estaba bajo los efectos del alcohol, que fue informado sobre cómo debía soplar y sobre las consecuencias penales de negarse. Además, todos coincidieron en que el acusado realizaba la maniobra de soplar de forma incorrecta a propósito, dejando escapar el aire por la comisura de la boca.

El tribunal también valoró que horas más tarde, ya en comisaría, el conductor ahora condenado sí logró completar la prueba de alcoholemia correctamente, arrojando una tasa de 0,21 mg/l. Este hecho desmonta, según la sentencia, la versión de que padecía un problema respiratorio incapacitante. Además, se destaca que no se aportó prueba médica sólida que lo acreditara.

No es necesario una negativa explícita

La sentencia subraya que no es necesario que exista una negativa explícita; una actitud obstruccionista o una acción simulada también puede constituir delito. En este caso, la persistente conducta de no colaborar correctamente, tras haber sido informado, fue suficiente para considerar que hubo una negativa punible.

Con esta resolución, el tribunal concluye que los hechos están probados con claridad, que las pruebas fueron válidamente obtenidas y que no hubo vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Móstoles, consolidando así el criterio de que la negativa u obstrucción a una prueba de alcoholemia puede tener consecuencias penales graves, incluso aunque se alegen dificultades respiratorias o problemas médicos, máxime cuando no están del todo fundamentados.