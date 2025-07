Condenado tras chocar con su coche e irse dejando su DNI: no, la Policía no tiene que acreditar que el alcohol influyó en la conducción

No, la Policía o la Guardia Civil no tienen que acreditar o demostrar que la ingesta de alcohol influyó en la conducción. Para ser condenado por la vía penal basta con susperar en la prueba del alcoholímetro la tasa establecida: 0,60 mg/l, a partir de la cual el positivo deja de ser una mera infracción y pasa a ser delito. Ni más, ni menos.

Así lo han establecido numerosas sentencias en los últimos tiempos. Y una de ellas es la de un hombre que ha sido condenado tras sufrir un accidente en Madrid colisionando con otro coche que estaba parado en un semáforo. Los recursos del acusado han naufragado y los tribunales han confirmado su condena.

Se fue del lugar dejando su DNI a la otra conductora

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena a este conductor, que colisionó con otro vehículo mientras conducía bajo los efectos del alcohol. El accidente, ocurrido en diciembre de 2022, tuvo lugar en la calle Martín Fierro de Madrid cuando el hombre ahora condenado embistió por detrás a un coche que se encontraba detenido en un semáforo. La víctima, un mujer, sufrió un latigazo cervical, y los daños del vehículo fueron tasados en más de 250 euros.

En su recurso de apelación, la defensa del acusado alegó que la prueba de alcoholemia fue obtenida sin las debidas garantías constitucionales. Según su versión, el hombre fue localizado caminando por la calle, a varios kilómetros del lugar del siniestro, y, posteriormente, fue "convencido" por los agentes para acompañarles voluntariamente a dependencias policiales, donde se le practicó la prueba sin previa detención ni lectura de derechos.

Confirmado: te pueden condenar por alcoholemia aunque el coche esté parado / LNE

Un positivo de carácter penal

La sentencia impugnada, dictada inicialmente por el Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid, había considerado probado que el acusado presentaba una tasa de alcohol superior a los límites legales —con resultados de 0,78 y 0,87 mg/l de aire espirado— y que abandonó el lugar del accidente tras proporcionar su DNI a la otra conductora, quien facilitó su identificación a la policía. “El acusado manifestó claros síntomas de impregnación alcohólica”, recogía el fallo.

El tribunal ha rechazado, ya recientemente, los argumentos de la defensa, considerando que la prueba fue legal. “La verificación de la prueba no configura el supuesto de ‘detención’” que exige el artículo 17.3 de la Constitución, concluye la sentencia, citando doctrina constitucional sobre este tipo de controles. La Sala consideró que el traslado del acusado no vulneró sus derechos fundamentales y que, además, no existía prueba clínica que acreditara una posible discapacidad psíquica que hubiese anulado su consentimiento.

No hace falta demostrar síntomas de mala conducción por alcohol

Los magistrados recalcan que el artículo 379 del Código Penal considera delito la conducción con una tasa de alcohol superior a 0,60 mg/l, independientemente de que haya o no síntomas. “No es necesaria ya la acreditación de la influencia del alcohol en la conducción”, subraya la resolución, remarcando que el acusado superó ampliamente este límite legal, lo que conlleva automáticamente la configuración del delito.

La Sala también desestima el intento de la defensa por cuestionar la curva de alcoholemia, según la cual el acusado podría haber bebido después del accidente. “La hipótesis de la ingesta posterior de alcohol… no ha sido contrastada”, expone el fallo, añadiendo que el acusado fue localizado junto al garaje donde dejó su vehículo, y no había en las inmediaciones ningún local de copas. El estado del vehículo y la negativa a realizar la prueba de contraste también jugaron en su contra.

En conclusión, la Audiencia confirma “sin error alguno” la valoración probatoria del juzgado de primera instancia, mantiene la condena de siete meses de multa, la retirada del carné de conducir durante un año y tres meses, y la obligación de indemnizar a la víctima. Además, declara la responsabilidad civil directa de la aseguradora Mapfre por los daños. La sentencia, firme en esta instancia, solo admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo.