Jeep Avenger: versatilidad en cualquier tipo de superficie

Compacto, polivalente y con el espacio y la robustez que se espera de un SUV, el nuevo Jeep Avenger ofrece múltiples posibilidades para disfrutar del ocio, tanto en terrenos abruptos como moviéndose con agilidad en trayectos urbanos. Se trata de un auténtico best-seller que ha logrado un éxito extraordinario al superar la barrera de los 200.000 pedidos.

El Jeep Avenger es, ante todo, sinónimo de libertad, concentrada en su diseño, su funcionalidad, su tecnología y sus prestaciones offroad. También proporciona un mejor acceso al centro de las ciudades gracias a sus tres tipos de motorización. Este modelo es una de las escasas alternativas del segmento B-SUV que ofrece en el mismo catálogo versiones gasolina, híbridas y 100% eléctricas, todas ellas fiables y de altas prestaciones.

Jeep avenger / Jeep

Vocación aventurera

Fiel al ADN de la mítica marca de origen americano, el Jeep Avenger destaca por su versatilidad en cualquier tipo de superficie gracias al control de tracción Selec Terrain. Su vocación offroad también está presente en las molduras y elementos de protección que cubren tanto los bajos como todo el perímetro del vehículo y los faros que, además, están carenados y situados en una posición elevada.

Con sus dimensiones compactas, sus 4,08 m de largo y sus voladizos cortos, el nuevo Jeep Avenger destaca por ofrecer unos ángulos de ataque (20º), ventral (20º) y de salida (32º) que le convierten en todo un Jeep en sus prestaciones offroad. Estas cotas también pueden ser útiles en una utilización urbana, para enfrentarse a rampas de estacionamiento pronunciadas o a calles en cuesta, siempre con la máxima tranquilidad.

Jeep Avenger / Jeep

Múltiples tecnologías

El Jeep Avenger es el primer SUV eléctrico de la marca Jeep y ofrece todas las ventajas de los vehículos “cero emisiones”. Su motor de 400 V desarrolla una potencia de 115 kW -equivalentes a 156 CV-, con un par máximo de 260 Nm para una autonomía de 400 km, según el protocolo WLTP, que puede llegar hasta los 600 km en recorridos puramente urbanos.

El Jeep Avenger está también disponible en versión híbrida suave e-Hybrid, tecnología que asegura una reducción del 15% del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 respecto a las versiones de gasolina equivalentes. Esta alternativa conjuga la potencia y la agilidad de un motor turbo 1.2 gasolina de 100 CV con la suavidad de un propulsor eléctrico de 15 Kw (20 CV), todo ello gestionado eficientemente por una caja de cambios de doble embrague de 6 velocidades.

Jeep Avenger / Jeep

La gama de este atractivo SUV se completa con el Avenger 4xe, que integra un sistema de tracción total, y que suma las prestaciones de un motor térmico de 136 CV (100 kW) con dos motores eléctricos, de 21 kW cada uno. En este caso, la potencia total es de 145 CV. Se trata de la versión más capacitada para practicar la conducción todoterreno, ya que cuenta con ángulos de carrocería mejorados, 10 mm adicionales de distancia al suelo y capacidad de vadeo de hasta 400 mm.

Otra tecnología clave en el Avenger 4xe es la reductora, una marcha que proporciona superior potencia al tren trasero y que permite superar pendientes de hasta el 40%. El sistema 4x4 tiene un funcionamiento inteligente y, dependiendo del modo de conducción seleccionado, gestiona el reparto de par entre ejes. Además, el conductor disfruta del sistema Selec-Terrain con modos de conducción auto, Nieve, San&Mud y Sport.

Jeep Avenger / Jeep

Nuevo Jeep Compass

Las novedades de Jeep se completan con la nueva generación de su exitoso C-SUV, el Compass, del cual se han vendido más de 2,5 millones de unidades, desde su debut en 2006. Por supuesto, se mantiene fiel al ADN de Jeep al ofrecer elevadas capacidades offorad, tecnologías de vanguardia y versatilidad.

La gama de motores incluye tres opciones de tren motriz: e-Hybrid, e-Hybrid enchufable y totalmente eléctrico con hasta 650 km de autonomía, este último disponible con tracción a las cuatro ruedas.

Jeep Compass / Jeep

Con una longitud total de 4,55 m, el nuevo Compass ofrece 55 mm de espacio adicional para las piernas y una capacidad de maletero sobresaliente que alcanza hasta 550 litros. Estrena un sistema de infoentretenimiento con pantalla de instrumentación de 10 pulgadas y central de 16 pulgadas, los servicios conectados garantizan las actualizaciones inalámbricas y la conducción autónoma de nivel 2 eleva la seguridad a niveles sobresalientes.