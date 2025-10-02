La DGT se pone seria con los vehículos con remolque en autovías: entre 100 y 600 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir

Muchos conductores tienen en su vehículo una bola para enganchar un remolque o caravana. Es algo muy habitual que desde la DGT permiten instalar en los coches. Eso sí, siempre y cuando se respete el cómo hacerlo dado que te pueden sancionar si la bola no esté homologada correctamente.

Este sistema de remolque debe cumplir los requisitos de homologación obligatorios, además de que la matrícula debe verse correctamente, para que tu vehículo pueda ser identificado sin problema en caso de que sea necesario. Si no, el propietario puede enfrentarse a una multa de hasta 400 euros.

Pero, además de la legalidad de este sistema, los conductores que viajen con remolque deben cumplir una serie de normas que se diferencian de los vehículos convencionales a la hora de desplazarse por autovía o carreteras comarcales. Las velocidades máximas permitidas cambian significativamente respecto a las vigentes para los turismos convencionales, y el desconocimiento de estos límites no exime de su cumplimiento, como ocurre con cualquier normativa de seguridad vial vigente. Además, y como no podía ser de otra forma, la Dirección General de Tráfico (DGT) contempla sanciones económicas e incluso la pérdida de puntos del carné para quienes los infringen.

Según la DGT, los vehículos que arrastran un remolque tienen limitaciones específicas de velocidad. En autopistas y autovías, la velocidad máxima permitida es de 90 km/h si se trata de un remolque ligero de hasta 750 kg de masa máxima autorizada, y de 80 km/h para remolques pesados, que son los de más de 750 kg MMA. En carreteras convencionales, el límite se reduce a 80 km/h para remolques ligeros y 70 km/h para los pesados.

Además, la normativa establece que en vías urbanas, aunque se aplican los límites generales, que recordamos que son de 20 km/h en calles de plataforma única, 30 km/h en vías de un único carril por sentido, y 50 km/h en vías de dos o más carriles, el conductor debe extremar la precaución al circular con remolque debido al entorno más complejo.

No respetar los límites de velocidad cuando se conduce un coche con remolque puede acarrear sanciones considerables. La DGT contempla multas desde 100 hasta 600 euros, dependiendo de cuanto nos pasemos del límite permitido de velocidad máxima. Además, a partir de los 20km/h de exceso, la infracción también conlleva la pérdida de puntos del carné de conducir. Tanto es así que la multa por circular en autovía a 110 km/h en lugar de ir a los 90 km/h reglamentarios sería de 100 euros y sin detracción de puntos, pero si vamos a 111 km/h ya sería la multa de 300 euros y supondría la pérdida de dos puntos.

La DGT también recuerda que muchos radares no discriminan entre vehículos con o sin remolque, por lo que el conductor tiene el deber de ser plenamente consciente del tipo de vehículo que maneja y sus limitaciones específicas. La responsabilidad es del conductor, y el argumento de que “no sabía el límite” no tiene validez legal.