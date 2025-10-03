España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías

En una autovía española, que tiene un límite de 120 km/h, la pérdida de puntos por exceso de velocidad es de 2 puntos si superas el límite entre 21 y 30 km/h (es decir, hasta 150 km/h), 4 puntos si vas entre 31 y 40 km/h (hasta 160 km/h), y 6 puntos si superas el límite entre 41 y 50 km/h (hasta 170 km/h). Superar el límite en más de 50 km/h (a partir de 171 km/h) se considera una infracción muy grave con una sanción de 600 euros y 6 puntos.

No obstante, una autovía de Cataluña ha sido pionera en la instalación de un control de velocidad monitorizado por la Inteligencia Artificial (IA). Se trata de la autopista AP-7 entre Maçanet de La Selva (Girona) y El Vendrell (Tarragona). La consejera de Interior del gobierno catalán, Núria Parlon, anunciava la implementación de la velocidad variable en la AP-7, en un tramo de aproximadamente 150 kilómetros que se extenderá desde Maçanet de la Selva hasta El Vendrell. Esta medida es una de las iniciativas que el Departamento de Interior considera esenciales para reducir la siniestralidad en esta vía, junto con obras en carriles complementarios y de incorporación, la instalación de más radares y controles, y la puesta en marcha de un sistema predictivo de accidentes utilizando Inteligencia Artificial (IA). De esta manera, se reduce el tramo e la autovía controlado de 120 km/h a 100.

¿Y cómo funciona este sistema? Los límites de velocidad la carretera se adaptan de forma remota por un operador o por los propios algoritmos que emplee la IA. Esta tecnología registra y procesa los datos en tiempo real, permitiendo ajustes automáticos en los límites de velocidad. Por ejemplo, en situaciones de tráfico denso o condiciones meteorológicas adversas, la velocidad máxima permitida puede reducirse para minimizar riesgos. Este enfoque proactivo busca prevenir accidentes antes de que ocurran, mejorando la seguridad vial.

Se trata de una forma de medición que ya se ha aplicado con éxito en otros países como Alemania o Francia, donde se ha logrado reducir significativamente la siniestralidad en zonas de alto tráfico, tal y como explican desde la Generalitat.

De momento, la AP-7 es la única vía española en contar con este sistema, aunque no se descarta que llegue a otros puntos de las carreteras nacionales.

La lucha contra las infracciones de velocidad con el fin de evitar accidentes y concienciar del respeto de la norma es un tema capital para la Dirección General de Tráfico (DGT). Por ello, en su informa de Campaña de Vigilancia y Control de Velocidad de abril de 2025 propone nuevas tecnologías para equipar en los vehículos. La Comisión Europea emprendió en mayo del 2018 la tercera y última fase de sus acciones para modernizar el sistema europeo de transportes con una serie de medidas cuyo objetivo es permitir que todas las personas europeas se beneficien de un tráfico vial más seguro, de vehículos menos contaminantes y de soluciones tecnológicas más avanzadas, mientras que a la vez se respalda la competitividad industrial de la industria de la Unión Europea.