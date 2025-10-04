Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros

El mantenimiento del coche es crucial para evitar imprevistos en carretera o un detrioror constante que incluso pueda afectar al propietario a la hora de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

El invierno está a la vuelta de la esquina y es una época de lluvia, nieve y que el coche se ensucie si duerme en la calle. Eso sí, ni se te ocurra bajar a lavarlo a la calle ya que te puede salir muy caro. El artículo 4.2 del Reglamento General de Circulación prohíbe expresamente limpiar o reparar coches en la calle a causa del deterioro que esto pueda causar en la vía pública. Además, tampoco se pueden depositar en el suelo objetos que puedan entorpecer la libre circulación ni se puede alterar el espacio público con ninguna de las tareas al lavar el coche.

En el caso de hacerlo en el garaje comunitario, debes informarte sobre lo que dicen los estatutos de la comunidad. De lo contrario, se estaría infringiendo el artículo 394 del Código Civil, que dice que los recursos compartidos de la comunidad solo se deben usar para los fines a los que han sido destinados.

Al igual que lavarlo, tampoco está permitido reparar el coche en la vía pública ni hacer tareas de mantenimiento. En definitiva, está prohibido lavar el coche en la calle salvo en condiciones muy concretas y podrían sancionarte por ello. Asimismo, un coche tampoco puede permanecer aparcado en la calle durante mucho tiempo.

La sanción depende de cada ayuntamiento, pero las multas van desde los 30 hasta los 3.000 euros.

En Madrid, lavar el coche en la calle está considerado una sanción grave, por lo que las multas van desde los 751 euros hasta los 1.500 €. Sin embargo, en Sevilla se considera una sanción leve, por lo que la multa es de 120 euros . Por otro lado, en Pamplona la sanción es de entre 60,1 euros y 150,25 euros y en San Sebastián puede alcanzar los 200 euros . Por último, en el caso de que un municipio no tenga legislación al respecto, se recurrirá a la sanción genérica de 100 euros .

También te puedes enfrentar a una multa por llevar el coche desmasiado sucio. Puede que un día bajes a la calle y veas sobre el parabrisas de tu coche una multa de 200 euros por el mal estado de la matrícula. Hay que tener en cuenta que la matrícula es el “DNI” del coche, se trata de su número de identificación, y por tanto ha de ser fácilmente legible para las autoridades. Si los números se han borrado por los golpes, están tapados por pegatinas, son ilegibles porque la placa está rota o doblada, entre otros muchos motivos, los agentes te sancionarán de inmediato. Por ello es mejor prevenir y comprar una matrícula si está desgastada, puesto que por unos 20 euros puedes pedir una completamente nueva.