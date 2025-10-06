Atención motoristas: la DGT especifica cómo tiene que llevar las motos la nueva luz V-16, con precios de 40 a 100 euros

En pocos meses los triángulos de emergencia dejarán de ser válidos y la baliza V16 conectada pasará a ser obligatoria en gran parte de los vehículos que circulan por España. Sin embargo, miles de conductores aún desconocen qué vehículos deben llevarla, cuáles están exentos y qué riesgos implica seguir utilizando una baliza no conectada. Conocer estas claves es esencial para evitar sanciones de hasta 200 euros y, sobre todo, para garantizar la seguridad en carretera

Burgos, 23 de septiembre de 2025.- Aunque muchos conductores ya han oído hablar de las balizas V16 conectadas, todavía existe una notable confusión sobre su uso. Algunos usuarios, por falta de información, han adquirido balizas no conectadas que dejarán de ser válidas en 2026. Esta situación no solo expone a posibles sanciones, sino que subraya la importancia de conocer qué modelos cumplen realmente con la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las balizas conectadas incorporan una tarjeta SIM y envían, de forma automática y anónima, avisos de activación, posición y desactivación a la DGT a través de la plataforma DGT 3.0. Gracias a ello, los sistemas de gestión del tráfico reciben la información en tiempo real y los avisos se integran en aplicaciones de navegación como Waze o Google Maps, que alertan de inmediato a los conductores. En cambio, las balizas no conectadas que solo emiten luz, dejarán de ser legales a partir de 2026.

La DGT ha publicado un vídeo explicativo para matizar qué vehículos están obligados a utilizar estos dispositivos y cuáles no. Indalecio Candel, jefe del área de Gestión de la movilidad de la DGT afirma que "la deberían portar turismo, autobuses, vehículos mixtos adaptables, vehículos destinados al transporte de mercancías y conjunto de vehículos no especiales. La ubicación de este tipo de balizas será en los puntos más altos del vehículo".

En cuanto a las motos, "no están obligadas a llevar la V-16". Estos dispositivos se pueden encontrar en tiendas especializadas en bricolaje, construcción, jardinería y decoración, con precios de 40 a 100 euros.

Uno de los puntos fuertes de este dispositivo es su conectividad. Esto se traduce en una mejor conexión incluso en zonas de montaña, carreteras secundarias o entornos rurales donde otras balizas pueden fallar. Además, cuenta con posicionamiento global mediante los principales sistemas satelitales (GPS, Galileo y GLONASS), permitiendo que la ubicación del vehículo se transmita con rapidez y precisión a los sistemas de tráfico de la DGT en caso de emergencia.