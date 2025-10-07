La DGT comienza a vigilar el número de ocupantes con sus "radares negros": 200 euros de sanción

La Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con diferentes recursos para hacer cumplir las normas de tráfico y 'cazar' a aquellos conductores que no las cumplen, como ir por encima de la velocidad permitida, no respetar las señales de tráfico o realizar alguna temeridad al volante.

Una de las multas más comunes en España es la de velocidad, donde los diferentes radares distribuidos por las carreteras de la geografía nacional (ya sean fijos o móviles) sancionan a aquellos vehículos que exceden el límite permitido.

Durante el pasado año 2024, la DGT formuló en las carreteras españolas de su competencia un total de 5.413.507 denuncias, lo que supuso un incremento del 5,14 por ciento respecto de las denuncias formuladas en 2023 (5.148.667), y una recaudación de 539.985.552 euros. El exceso de velocidad sigue liderando el ranking de sanciones, con 3.440.530 denuncias, estando presente en 2 de cada 3 infracciones. De ellas, 1.075.272 corresponden a multas por radares móviles, que suben un 22,31 por ciento.

Aparte de los radares que detectan la velocidad, existe un nuevo sistema que permite comprobar a la DGT cuántos ocupantes están dentro de un vehículo y poder sancionar a los conductores.

En España ya se ha empezado a implantar los denominados "radares negros", que ya funcionan en Francia y que reciben este nombre por su particular color.

El principal objetivo de estos aparatos es que se cumpla la normativa relativa a los carriles de alta ocupación. Los "radares negros" se encargan principalmente de vigilar los carriles VAO, que se encuentran en ciudades como Madrid. Los Vehículos con alta ocupación (VAO) son aquellos automóviles destinados exclusivamente al transporte de personas, cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kilogramo y que estén ocupados por el número de personas que para cada tramo de la red viaria se fije. En la actualidad, la DGT localiza carriles VAO en la calzada central de la carretera A-6 (kms. 6 al 20), en Madrid, y en los carriles izquierdos de ambos sentidos de la carretera GR-3211 (kms. 0,115 al 1,410, en sentido creciente y 0,105 al 1,530, sentido decreciente), en Granada. No obstante, en el caso de Madrid, el Ministerio de Fomento esta estudiando la posibilidad de implementar dos nuevos carriles Bus-VAO en la A-2 y en la A-5.

Para circular por estos carriles se exige un mínimo de dos ocupantes incluido el conductor, quedando limitada su utilización a motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables.

También pueden ser utilizados por vehículos ocupados sólo por el conductor cuando se trate de los vehículos citados anteriormente si ostentan la señal V-15, por los titulares de permisos de conducción con limitación física acreditada si figura consignado el código nacional 200 y se dispone de autorización en anexo expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico, así como las motocicletas de dos o tres ruedas o los autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos y autobuses articulados, explican desde la asociación de automovilistas europeos.