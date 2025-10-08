Preocupación con los coches matriculados antes de 2006: la cámara que empieza a multar con 200 euros

Atentos, conductores que carece de etiqueta medioambiental en su vehículo. A partir de 2026 va a ser fundamental tenerla a la vista para circular en diferentes núcleos urbanos. El control para circular en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se pone serio con 400.000 conductores. La comunidad de Madrid ha informado que a partir de enero de 2026, los vehículos que no cuentan con etiqueta ambiental, la denominada etiqueta A, y que están empadronados en la capital podrán circular por la ciudad en 2025, aunque se mantiene la prohibición ya vigente para aquellos que no están empadronados en Madrid.

Tal y como explica el Boletín Oficial del Estado, la etiqueta A se refiere a los coches de gasolina matriculados antes del año 2000, y coches diésel anteriores al año 2006. De forma mucho más precisa, hablaríamos de coches de gasolina anteriores a la normativa Euro 3, y coches diésel anteriores a la normativa Euro 4. El BOE explica que no se ha creado un distintivo ambiental para los vehículos A. Por tanto, hablar de etiqueta A no tiene sentido, ya que no existe. Por su parte, el Ayuntamiento de Oviedo exigirá a los vehículos con el distintivo B –propulsados con gasolina y diésel más antiguos pero con bajas emisiones–, C –coches gasolina y diésel recientes–, ECO –híbridetos enchufables y vehículos a gas– y Cero Emisiones –vehículos eléctricos y de hidrógeno– que circulen con la respectiva pegatina medioambiental por el eje más comercial.

El acceso no permitido a las zonas de bajas emisiones de cualquier parte del territorio nacional desde el 21 de marzo de 2022 se sanciona como infracción grave de tráfico, llevando aparejada una multa de 200 euros, conforme a lo previsto en los artículos 18, 76.z3 y 80.1, (100 euros si es por pronto pago).

Actualmente solo uno de cada tres municipios españoles que están obligados a establecer zonas de bajas emisiones han aplicado la normativa en sus calles.

Así, de las 149 ciudades que deben aplicar la ordenanza, sólo 55 han hecho los deberes (un 37%), según datos recopilados por Velca, fabricante español de motos eléctricas, a partir de informes del RACE y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021) y el Real Decreto 1052/2022 establecieron la obligatoriedad de estas zonas restringidas al tráfico más contaminante. Sin embargo, la lenta y desigual aplicación práctica de estas áreas de bajas emisiones está ralentizando la movilidad eléctrica, según Velca.

Para la compañía española Velca, la lentitud de la Administración no solo se refleja en la implantación de las ZBE, sino también en el diseño de planes de incentivos eficaces, en la entrega de las ayudas y en el desarrollo de una infraestructura de recarga suficiente". "Más de un millón de motos circulan en España sin etiqueta ambiental. Parece que las preocupaciones sólo se centran en los coches, pero hay un enorme desconocimiento sobre el etiquetado en las motos. Necesitamos acelerar la electrificación y para eso hace falta decisión política. Asimismo, crear un clima de confianza, información y facilidades para los ciudadanos es esencial", ha expresado el consejero delegado de Velca, Emilio Froján.