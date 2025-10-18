Esta es la mejor furgoneta camper del mercado: totalmente equipada y perfecta para los viajes largos

Cada vez está más de moda una forma de turismo que nada tiene que ver con los tradicionales viajes de vuelo más hotel. Y es que las furgonetas camper están a la última, sobre todo por la comodidad que te ofrecen. Pero de entre toda la oferta que hay en el mercado, hay una que destaca como la mejor, que está totalmente equipada y que es perfecta para los viajes largos.

Se trata de la Mercedes Clase V Marcopolo, un vehículo diseñado para satisfacer casi todas las necesidades de acampada. Y es que en su interior podemos encontrar una cocina totalmente equipada, un armario y cómodas camas para un máximo de cuatro personas.

Mercedes Clase V Marco Polo / Mercedes

Pero es que no acaba ahí, opcionalmente tienes disponible el equipamiento exterio, como una mesa y sillas, un toldo y una mosquitera para vivir una experiencia de acampada especialmente cómoda. Por todo esto, esta furgoneta camper es perfecta tanto si te embarcas en un largo viaje, como si disfrutas de una escapada espontánea de fin de semana o eres un nómada digital que puedes trabajar desde tu portátil en cualquier sitio.

Personalizable

Además, esta furgoneta es personalizable con una gran variedad de llantas y acabados. El techo desplegable viene de serie en el color del vehículo, pero también puedes optar por una elegante versión en negro. Además, el techo desplegable permite abrir y cerrar la cama sin esfuerzo desde el interior del vehículo con sólo pulsar un botón.

Ora característica que hace este furgoneta camper como la mejor del mercado es que no tiene límites. Puedes acampar donde quieras sin necesidad de usar calzos o nivelación manuel. Y es que tiene una suspensión neumática que compensa automáticamente los pequeños baches de la carretera.

Precio

¿Y cuánto estarías dispuesto a pagar por esta maravilla? Pues El Clase V Marco Polo está disponible desde 695euros al mes en 48 cuotas, con una entrada inicial de 30.260euros y una cuota final de 45.633,99 euros.