Aviso a los conductores españoles: la DGT implanta el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías

La Dirección General de Tráfico (DGT) rechaza recuperar el margen de 20 km/h para superar el límite de velocidad cuando un coche o una moto adelanta en alguna carretera convencional, que fue eliminado en marzo de 2022.

Esa fue una de las 50 novedades recogidas en la 19ª reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que entró en vigor en marzo de 2022 y actualiza el sistema del permiso por puntos, introduce la tasa cero de alcohol para conductores menores de edad y saca los patinetes eléctricos de las aceras, entre otras modificaciones. El Gobierno incluyó esa propuesta en la ley, lo que dividió a colectivos de víctimas como Stop Accidentes y entidades como la Fundación AXA y Fesvial -partidarios de la nueva medida-, y a motoristas, como la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU, por sus siglas en inglés) -defensora del margen de 20 km/h-.

El Congreso tumbó esa medida en el primer recorrido parlamentario de la norma por una estrecha diferencia de votos, pero el Senado recuperó el propósito inicial de la DGT.

"No es una medida para ganar votos, no es una medida popular, no es una medida populista quitar ese margen de 20 km/h para adelantar, pero la ley no está hecha para hacerse el simpático ni para ganar votos, sino para salvar vidas", comentó entonces el director general de Tráfico, Pere Navarro, en una entrevista a Servimedia. Sin embargo, la DGT se dio un año de margen para evaluar la eliminación de ese margen de 20 km/h debido al debate suscitado a favor y en contra de esa medida.

Navarro admitió en aquel momento algunas dudas sobre la conveniencia de esa medida al explicar una anécdota en una reunión mantenida con un parlamentario durante la tramitación de la reforma de la ley de tráfico. Pues bien, el primer estudio de la DGT sobre esa medida se hizo público el pasado mes de mayo y se basa en los adelantamientos por la izquierda en vías convencionales de un carril por sentido y única calzada en 2019, 2023 y 2024 (2020, 2021 y 2022 se descartaron por ser años anómalos debido a la pandemia de covid-19).

Ese estudio, recogido por Servimedia, concluye que un 7% de las personas fallecidas en carreteras convencionales de un único carril por sentido y una sola calzada perdieron la vida en adelantamientos por la izquierda tanto en 2019 como en 2023 y 2024. Estos dos últimos fueron los dos primeros años completos tras la eliminación del margen de 20 km/h.

Y esta no es la única medida que ha tomado la DGT. En una autovía española, que tiene un límite de 120 km/h, la pérdida de puntos por exceso de velocidad es de 2 puntos si superas el límite entre 21 y 30 km/h (es decir, hasta 150 km/h), 4 puntos si vas entre 31 y 40 km/h (hasta 160 km/h), y 6 puntos si superas el límite entre 41 y 50 km/h (hasta 170 km/h). Superar el límite en más de 50 km/h (a partir de 171 km/h) se considera una infracción muy grave con una sanción de 600 euros y 6 puntos.

No obstante, una autovía de Cataluña ha sido pionera en la instalación de un control de velocidad monitorizado por la Inteligencia Artificial (IA). Se trata de la autopista AP-7 entre Maçanet de La Selva (Girona) y El Vendrell (Tarragona). La consejera de Interior del gobierno catalán, Núria Parlon, anunciaba la implementación de la velocidad variable en la AP-7, en un tramo de aproximadamente 150 kilómetros que se extenderá desde Maçanet de la Selva hasta El Vendrell. Esta medida es una de las iniciativas que el Departamento de Interior considera esenciales para reducir la siniestralidad en esta vía, junto con obras en carriles complementarios y de incorporación, la instalación de más radares y controles, y la puesta en marcha de un sistema predictivo de accidentes utilizando Inteligencia Artificial (IA). De esta manera, se reduce el tramo e la autovía controlado de 120 km/h a 100.

¿Y cómo funciona este sistema? Los límites de velocidad la carretera se adaptan de forma remota por un operador o por los propios algoritmos que emplee la IA. Esta tecnología registra y procesa los datos en tiempo real, permitiendo ajustes automáticos en los límites de velocidad. Por ejemplo, en situaciones de tráfico denso o condiciones meteorológicas adversas, la velocidad máxima permitida puede reducirse para minimizar riesgos. Este enfoque proactivo busca prevenir accidentes antes de que ocurran, mejorando la seguridad vial.

Se trata de una forma de medición que ya se ha aplicado con éxito en otros países como Alemania o Francia, donde se ha logrado reducir significativamente la siniestralidad en zonas de alto tráfico, tal y como explican desde la Generalitat. De momento, la AP-7 es la única vía española en contar con este sistema, aunque no se descarta que llegue a otros puntos de las carreteras nacionales.