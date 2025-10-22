Es oficial: el BOE publica los coches que ya no pagarán peaje: "0 emisiones"

Muchas comunidades de España se han librado de los peajes, pero en Asturias, el tema de la eliminación del peaje del Huerna está más candente que nunca.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, considera que desde un punto político, hay posibilidades para avanzar en la supresión del peaje del Huerna, a la que se opone el Gobierno central que, en su opinión, "tampoco verá con buenos ojos que el expediente llegue al Tribunal de Justicia Europeo, que sería el peor escenario".

"Jurídicamente, la maraña que va a tener que desentrañar el Gobierno de España, y más con una sentencia desfavorable del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser muy dura de resolver, y por eso entendemos que en la parte política hay oportunidades para avanzar", ha afirmado Calvo, quien, tras la manifestación del pasado viernes en Oviedo para exigir la supresión del peaje, ve al Gobierno asturiano reforzado.

En su opinión, más allá de la nulidad que el Ministerio de Transportes "parece que descarta" hay que "trabajar en el escenario en la bonificación del cien por cien", una solución política que podría tener cabida en los Presupuestos Generales del Estado u otras herramientas o decretos.

Calvo ha asegurado que el Gobierno asturiano va "a seguir trabajando en el ámbito administrativo y jurídico" y tomando "decisiones sólidas" que va a trasladar a la Alianza por las Infraestructuras el próximo lunes, 27 de octubre, como la revisión del expediente de la prórroga de la concesión del peaje hasta 2050 que se hizo en el año 2000.

No obstante, puede que muchos vehículos se libren de tener que pasar por el peaje. Para estimular y apoyar la competitividad del transporte sostenible por carretera, la Comisión Europea propone eximir a los vehículos pesados de emisión cero de los peajes y las tasas por el uso de la infraestructura.

Tal como se prometió en el Plan de Acción Industrial para el Sector Europeo del Automóvil, la Comisión propone prorrogar el actual período de exención del 31 de diciembre de 2025 al 30 de junio de 2031, proporcionando un incentivo significativo para que las empresas inviertan en vehículos pesados de emisión cero.

La Comisión Europea en concreto ha propuesto en las últimas horas eximir del pago de todos los peajes en la UE a los vehículos pesados de cero emisiones, una medida que quiere nacer también para fomentar la competitividad del transporte sostenible en carretera y estimular la compra de vehículos más eficientes. La exención además no solo afectaría a los peajes, sino también a las tasas de usuario que se cobran en algunas zonas y países.

En la actualidad, y tal como recoge el Reglamento General de Carreteras y se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los vehículos exentos de peaje en España son los de Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, los de Bomberos, de emergencia (incluyendo ambulancias y Protección Civil) y los que estén al servicio de Autoridades Judiciales cuando estén en el cumplimiento de sus funciones específicas.