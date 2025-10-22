Este es el SUV sin rival en calidad-precio: barato, fabricado en España y con 7 años de garantía
Un vehículo a tener muy en cuenta
Si estás buscando coche nuevo, no puedes no fijarse en este SUV que no tiene rival, tanto por su calidad como por su precio. Y es que es barato, está fabricado en España y cuenta con 7 años de garantía.
Estamos hablando del EBRO s700, un vehículo que destaca por sus líneas elegantes y su presencia imponente. Además, su diseño exterior es el mejor ejemplo de la atención a los detalles, como el techo solar panorámico que puedes abrir con su llave, con el móvil o con la voz, las luces traseras LED que cubren toda la parte trasera o sus increíbles faros LED delanteros.
En cuanto a su interior, cuenta con una pantalla dual curva, una conexión sin distracciones entre los controles y la pantalla de navegación; además las cámaras exteriores te informan del entorno del vehículo e incluso de lo que sucede debajo de él. Por no hablar de sus asientos deportviso eco-skin con ventilación y calefacción para que cada viaje sea un placer; el sistema de sonido de SONY, envolvente y capaz de transformar la atmósfera en cada proyecto; y su luz ambiental con la que crear tu propio ambiente según la música o estilo de conducción.
Pero no solo eso, es que la seguridad es muy importante en este vehículos que cuenta con siete airbags, sistema de iluminación avanzada y carrocería de alta resistencia. Asimismo, tiene 24 sistemas de asistencia agrupados en diez categorías, entre ellas, la desviación o cambio de carril, la altera de colisión o la seguridad de los pasajeros.
En España
Lo mejor de todo es que este SUV está fabricado en España, bueno, ensamblado en España, concretamente en Cataluña; y parte de un precio realmente económico, 24.990 euros con siete años de garantía.
