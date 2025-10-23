Alivio para los conductores: la DGT confirma las matrículas que se libran de pasar la ITV a partir de 2026

Pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es, para muchos conductores, como pasar un examen de la escuela. Pero es importante mantener nuestro vehículo al día.

Cuando se realiza la inspección, el momento clave de los usuarios es esa espera para saber si recibimos la pegatina que confirma que nuestro vehículo es pato para la circulación o, por si el contrario, tiene algún fallo que sea necesario subsanar. Tener un coche suele requerir de un importante desembolso económico cada cierto tiempo. A los gastos comunes como el cambio del aceite, la gasolina o las revisiones periódicas se les une el arreglo de las averías puntuales que pueden surgir. Mantener el coche en un estado óptimo te ayudará a conducir de manera segura y pasar posteriormente las inspecciones a la primera.

En un primer momento, la ITV se llevaba a cabo con la única intención de asegurar la circulación por carretera, pero ahora resulta fundamental también comprobar las emisiones. Los encargados de llevar a cabo la revisión siempre tienen en cuenta una serie de aspectos básicos a los que deberás prestar más atención antes de acudir a la cita. Es posible que en tu vehículo se detecten fallos leves que no tengan por qué indicar la repetición de la evaluación -de hecho, los fallos leves otorgan el apto-, pero sí que tendrás que poner solución cuanto antes. Los fallos graves, sin embargo, te obligarán a llevar el coche al taller para evitar poner en peligro la seguridad vial -o por una cuestión nociva para el medio ambiente-.

Pasar la ITV puede ser una complicación para muchos conductores por diversos motivos: los papeles que hay que presentar, errores que no sabemos dónde están localizados, etc etc...

Pero, ¿sabes qué existe una razón por la que puedes librarte de pasar la ITV de vehículo? Aunque parezca extraño, desde principios de este año hay algunos coches que no tienen por qué pasar la ITV nunca más. Se trata de los vehículos que han sido matriculados antes del 1 de enero de 1950, independientemente de que sean coches o ciclomotores. El objetivo es básicamente darle una importancia mayor a los vehículos históricos.

Hay situaciones especiales que se tienen en cuenta en el decreto. Una de ellas ha considerar especialmente es el caso de vehículos que hayan sufrido algún accidente, y como consecuencia del mismo u otra causa un daño importante que pueda afectar algún elemento de seguridad de los sistemas de dirección, suspensión, transmisión o frenado, o al bastidor o estructura autoportante en los puntos de anclaje de alguno de estos órganos, deberá ser presentado a inspección antes de su nueva puesta en circulación, en la que se dictamine sobre la aptitud del vehículo para circular por vías públicas.