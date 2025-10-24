Atención conductores, echarte gasolina tiene multa y no es barata: la DGT ya aplica la sanción

Cada vez son más los conductores que se sirven ellos mismos la gasolina en las estaciones. Todo ello, en gran parte, por el aumento en popularidad de las estaciones de autoservicio, que suelen ser o estar dentro de lo que se llama low cost.

Estas gasolineras antes no daban demasiada confianza a los conductores, ya que existían muchas inquietudes por la calidad. Sin embargo, la rebaja del precio suele ser porque no cuentan con tanto personal como en las convencionales. Así pues, existe una multa de hasta 100 euros que te pueden poner si cometes un error en una gasolinera por echarte tú mismo el combustible. Así es, desde el propio Reglamento General de Conductores existe una multa para aquellos conductores que se sirven ellos mismos la gasolina. En este sentido, la sanción se produciría si te echas gasolina en una estación que no es de autoservicio.

En otras palabras, en las gasolineras tradicionales con operarios no está permitido servirte tú mismo el combustible. Por lo tanto, si algún día vas con prisas y no esperas a que un empleado te atienda, te podrán multar con hasta 100 euros.

En estas estaciones los operarios están formados para realizar esta tarea y, aunque echar gasolina pueda parecer sencillo y sin peligros, existen algunos errores que muchos suelen cometer en las gasolineras de autoservicio. Estas mismas tienen una categoría especial, por lo que aquí si te permiten servirte tú mismo. No obstante, en estas estaciones también hay reglas que se deben seguir. Por ejemplo, todas están obligadas a tener guantes y papel en los surtidores. Es preciso señalar que en la propia gasolinera habrá alguna etiqueta o identificativo que dirá claramente que puede usarse de autoservicio. Así pues, ya sabes que en las gasolineras tradicionales no está permitido echarse uno mismo la gasolina en el vehículo. Deberás esperar a que algún operario te atienda, pues ellos saben manejar estas sustancias inflamables y solo podrás servirte tú en las de autoservicio.

Igualmente, no hay que olvidarse de que una buena planificación del repostaje hará evitar al conductor enfrentarse a uno de los mayores problemas a los que puede enfrentarse alguien con su coche: quedarse sin gasolina en mitad de una carretera, especialmente si se trata de una vía de alta velocidad, como una autovía o una autopista. Además del riesgo que supone para los pasajeros del propio coches y otros que circulen por la zona, no hay que olvidarse de que quedarse sin combustible en el depósito podría ser constitutivo de una sanción económica por parte de la DGT.

Por todo ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido dejar claro un punto que le interesa (y mucho) a los millones de conductores que circulan a diario por las carreteras españolas. Y es que hay un factor que es determinante para ajustar el gasto de gasolina o diésel.

Si bien el factor principal siempre lo constituirán las características del coche o el vehículo en cuestión, tales como el tamaño del mismo o la potencia de su motor, hay otras cuestiones en las que se puede incidir. Tal es el caso de la forma de conducir.