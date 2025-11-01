Cambios en las carreteras: el adiós a los semáforos que anuncia la DGT y que transformará por completo el tráfico

Las carreteras de España ya no son sólo asfalto, señales y vehículos. Están sufriendo una transformación silenciosa gracias a los llamados Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS, por sus siglas en inglés) que quiere impulsar la DGT. En este nuevo escenario, la conectividad, los datos y la comunicación serán tan importantes como el coche que conduces. Y se avecinan cambios muy importantes, tal y como advierte la propia DGT. Entre ellos, el adiós a los semáforos.

En primer lugar, estos sistemas ITS permiten recopilar información en tiempo real sobre el estado de las vías, las condiciones meteorológicas, el volumen de tráfico y las incidencias. Esa capacidad de "ver" lo que ocurre –y reaccionar– ya supone un salto: se pueden activar paneles informativos, semáforos adaptados, desvíos automáticos… Lo cual mejora la seguridad vial y reduce los errores humanos.

Más eficiencia y menos atascos

El segundo pilar es la eficiencia: gracias a que los vehículos, la infraestructura y los centros de gestión están cada vez más conectados, se puede lograr que los atascos disminuyan, los tiempos de viaje se reduzcan y el consumo de combustible o energía también baje. Y no sólo eso: la DGT señala que las ITS también favorecen la sostenibilidad, porque menos congestión significa menos emisiones contaminantes.

Un tercer aspecto clave es que el ciudadano estará mejor informado. Las tecnologías ITS prometen que tú, como conductor o usuario de la vía, puedas recibir avisos anticipados sobre obstáculos, cambios de tráfico, condiciones adversas o incluso comunicaciones directas entre vehículos. Esto abre la puerta a una conducción más tranquila, más segura y más conectada.

Cambios futuros en las carreteras

¿Y qué viene a continuación? La DGT señala que gracias al desarrollo de la telefonía móvil 5G y la conectividad entre vehículos e infraestructuras (lo que se conoce como V2X: vehicle-to-everything) se alcanzarán escenarios hasta ahora propios de la ciencia ficción: coches que se comunican entre sí, vehículos que "hablan" con los semáforos, parkings inteligentes que coordinan la entrada y salida, ambulancias que obtienen prioridad automática, etc. En ese futuro, se estima que se podría reducir hasta el 80 % de los accidentes de tráfico gracias a la mezcla de automatización, conectividad y reacción inmediata.

Asimismo, la DGT anuncia que habrá una gestión de tráfico que trasciende la congestión clásica: un tramo urbano donde los semáforos desaparecen porque los vehículos se coordinan; o autopistas donde los carriles virtuales emergen en función de la demanda; o carga en carretera para vehículos eléctricos integrada en la red de transporte inteligente. Todo ello apunta a una transformación del paisaje vial, que exige inversión, adaptación y también que los usuarios pongamos de nuestra parte: cambiar algunos hábitos, aceptar nuevas alertas, familiarizarnos con sistemas conectados.

"Se podrá evitar atascos, coordinar a los vehículos para que atraviesen una ciudad sin semáforos y sin colisionar vehículos autónomos a demanda, etc", anuncia de cara al futuro la propia DGT.

Pero esta transición no es inmediata: la implantación completa de los ITS de la DGT pasa por fases, por proyectos piloto, por adaptación de infraestructuras y por colaboración público-privada. Sin embargo, el rumbo de la DGT está claro: un sistema de transporte más seguro, más fluido y más limpio. Así que sí, cada día que pasa estamos más cerca de la desaparición de los semáforos con una regulación automática del tráfico que, además, reducirá los accidentes. Así lo vaticina la DGT.