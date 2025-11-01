Cambios en la renovación del permiso de conducir: el documento que tienen que presentar los mayores de 65 años
Una medida que llega desde la Unión Europea
Si eres mayor de 65 años y tienes permiso de conducir, atento porque se van a producir unos cambios que te afectan directamente, ya que tendrás que presentar un nuevo documento.
Se trata de una medida que llega desde la Unión Europea tras ser aprobada por el parlamento europeo. Y es que los mayores de 65 años tendrán que pasar por un reconocimiento médico si quieren renovar su permiso de conducir. Este reconocimiento constará de una serie de pruebas que justificarán la posibilidad de renovar el permiso, es decir, que la persona que lo realiza no seaun peligro potencial al volante.
Y es que la iniciativa tiene como objetivo reducir la siniestralidad en las carreteras europeas, y toda prevención es poca. Hasta ahora, las personas que quieren renovar su permiso de conducción en España tienen que pasar por un centro psicotécnico donde le hacen una serie de pruebas. Sin embargo, en el caso de tener más de 65 años, eso no será suficiente.
Pruebas
Habrá que pasar por otro tipo de pruebas como un examen de la vista y pruebas cardiovasculares cuyo resultado se verá en un certificado médico que será vital para poder seguir conduciendo.
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
- Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
- Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller
- La casa de comidas a pie de carretera que se convierte en parada obligada en Asturias para los amantes del cabrito guisado o el rabo de toro: el comedor más acogedor en plena naturaleza
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón