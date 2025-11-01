Cambios en la renovación del permiso de conducir: el documento que tienen que presentar los mayores de 65 años

Si eres mayor de 65 años y tienes permiso de conducir, atento porque se van a producir unos cambios que te afectan directamente, ya que tendrás que presentar un nuevo documento.

Se trata de una medida que llega desde la Unión Europea tras ser aprobada por el parlamento europeo. Y es que los mayores de 65 años tendrán que pasar por un reconocimiento médico si quieren renovar su permiso de conducir. Este reconocimiento constará de una serie de pruebas que justificarán la posibilidad de renovar el permiso, es decir, que la persona que lo realiza no seaun peligro potencial al volante.

Y es que la iniciativa tiene como objetivo reducir la siniestralidad en las carreteras europeas, y toda prevención es poca. Hasta ahora, las personas que quieren renovar su permiso de conducción en España tienen que pasar por un centro psicotécnico donde le hacen una serie de pruebas. Sin embargo, en el caso de tener más de 65 años, eso no será suficiente.

Pruebas

Habrá que pasar por otro tipo de pruebas como un examen de la vista y pruebas cardiovasculares cuyo resultado se verá en un certificado médico que será vital para poder seguir conduciendo.