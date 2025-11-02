Este es el curso con el que puedes sumar dos puntos más a tu permiso de conducción
Una novedosa iniciativa de la Dirección General de Tráfico
Los conductores en España parten en su permiso de conducción con un saldo de doce puntos, a no ser que sean noveles, que comenzarán con 8 puntos. Unos puntos que puedes ir perdiendo por cometer diversas infracciones, pero también hay una manera de conseguir dos puntos extras: realizando un curso.
Se trata de una novedosa iniciativa de la Dirección General de Tráfico para tratar de mejorar las cifras de siniestralidad en la carretera. El programa, denominado Cursos de Conducción Segura y Eficiente (CCSE) permite sumar dos puntos más al permiso de conducción.
Eso sí, no todos pueden acceder a los CCSE. Primero tienes que tener un permiso de conducir válido y en vigor, además de tener un saldo positivo de puntos en tu permiso. Ten en cuenta que, aunque partes de doce puntos, puedes llegar a tener hasta 15. En este caso, hacer los CCSE no te traerá ningún beneficio en puntos, porque 15 es el máximo que se puede tener. Si tienes 14 puntos, los CCSE te permitirán sumar un punto más para alcanzar los quince.
Contenidos de los cursos
Los Cursos de Conducción Segura y Eficiente diferencian entre conductores de turismo y de motocicletas. Y entre los contenidos de los cursos está el realizar prácticas en un circuito cerrado y conducción en vía abierta. También tiene una parte teórica, sumando en total seis horas de curso.
Dónde puedes hacerlos
Los CCSE se pueden realizar tanto en autoescuelas como en centros de formación homologados.
