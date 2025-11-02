La DGT alerta de la nueva multa por exceso de velocidad: piden un pago "con urgencia"

La DGT alerta a todos los conductores de una nueva estafa que trata de robar los datos bancarios de los usuarios. A través de un mensaje al teléfono móvil o de un correo electrónico instan a pagar una multa por exceso de velocidad "con urgencia" y piden la información necesaria para cometer lo que se conoce como "phising", el robo de datos para acceder a las cuentas del banco y robar el dinero de las víctimas.

Según datos de la Policía Nacional, en España el número de estafas digitales aumenta un 10 % cada año. Solamente en 2022 se denunciaron cerca de 374.000 delitos informáticos.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) alertan de este tipo de estafas. "Hay campañas masivas de ciberdelitos de este tipo, la creatividad de estos delincuentes no tiene límite", afirma el inspector Antonino Flores, de la Unidad de Ciberdelitos de la Policía Nacional. En España, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) atendió el año pasado más de 21.500 casos de 'phishing' a ciudadanos. “Entre ciudadanos y legisladores tenemos que ponerle coto. Todos somos parte y nadie puede mirar para otro lado”, recalca.

"El objetivo es siempre lucrativo, es lo que mantiene vivos a los delincuentes, sino ganaran dinero no se dedicarían a ello", explica Nuria Manzanas, experta en ciberseguridad de la DGT. “Lanzan oleadas de ataques en momentos clave para lograr el mayor éxito, están optimizados para generar el mayor beneficio con el menor gasto, siempre con el objetivo final: sacarle el dinero al ciudadano”, aseguran.

Mensajes y correos fraudulentos

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), organismo responsable del desarrollo de la ciberseguridad en España, explican el modus operandi de esta estafa. “A través de envíos masivos de correos electrónicos y mensajes de texto suplantando a la DGT, los atacantes informan a las víctimas sobre una presunta multa de tráfico pendiente y les instan a efectuar un pago con urgencia”.

Los mensajes incluyen enlaces a páginas fraudulentas. Al pinchar en esos enlaces, los usuarios son redirigidos a páginas web -imitando la oficial de la DGT- donde se les solicitan datos personales y de su tarjeta de crédito para poder realizar el pago. Una vez la víctima ha facilitado la información requerida, los ciberdelincuentes acceden inmediatamente a los fondos en su cuenta bancaria on line.

Si has caído en la trampa la recomendación es informar al banco, hacer capturas de pantalla y denuciar la estafa a la Policía Nacional o a la Guardia Civil.

Desde la DGT recuerdan que solo notifican sus sanciones a través de correo postal y de la Dirección Electrónica Vial (DEV), el servicio de notificaciones electrónicas. Además, puede consultar el tablón edictal de sanciones (TESTRA/TEU) para saber si tiene multas pendientes.