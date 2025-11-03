Bula para miles de conductores: no todos los vehículos deberán llevar la luz V16 impuesta por la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que a partir del 1 de enero de 2026 todos los conductores deberán llevar una baliza V16 conectada en su vehículo. Este dispositivo sustituirá de forma definitiva a los triángulos de preseñalización, que dejarán de ser válidos tras más de dos décadas de uso. “La baliza V16 conectada será el único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada”, explica Tráfico en su página oficial.

El cambio no es menor. Los triángulos se implantaron en 1999 y fueron, según la DGT, “un avance para la seguridad vial”, ya que permitían advertir a otros conductores de la presencia de un vehículo detenido. Sin embargo, los estudios de las últimas décadas han revelado un riesgo importante: salir del coche para colocar los triángulos multiplica la posibilidad de atropello.

Es por ello que se está completando la transición de los triángulos de emergencia a las balizas o luces V16 conectadas. Estas serán "el único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada a partir del 1 de enero de 2026".

Qué vehículos están obligados a llevar la V16

Según el Reglamento General de Vehículos, la DGT detalla que “están obligados a llevar la baliza los turismos, vehículos mixtos, automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses”. En cambio, para las motocicletas, su uso no será obligatorio, aunque “sí se recomienda por las ventajas que aporta”. En estos casos, la baliza puede colocarse “en el depósito de gasolina, en el asiento o maletero, o en la barra del espejo”.

Tráfico aclara además que la V16 no está vinculada a un vehículo ni a un conductor concreto, por lo que no es necesario tener una por coche o moto: basta con disponer de una y llevarla cuando se circule. En cualquier caso, la obligación de portarla recae sobre el conductor cada vez que utilice un vehículo incluido en los grupos descritos.

De este modo, quedarán exonerados miles de conductores de la obligatoriedad de llevar la baliza V16 en el vehículo: todos aquellos que usen una motocicleta como medio de transporte. Sin embargo, y estoe es necesario recalcarlo, resulta absolutamente recomendable que la lleven igualmente, según dice la DGT.

Cómo funciona

La DGT subraya que solo serán válidas las balizas conectadas homologadas que “hayan superado el proceso de certificación y cumplan con el Reglamento General de Vehículos”. En la tulipa del dispositivo debe figurar el nombre del laboratorio que realizó los ensayos y el número de informe correspondiente. Estas balizas deben estar conectadas a la plataforma DGT 3.0 y no necesitar un móvil para funcionar. “Solo tenemos que encender la baliza y colocarla en el exterior”, explica el organismo.

En su interior incluyen un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que envían la posición del vehículo a la red de la DGT en caso de avería o accidente. “En el precio de la baliza se incluye la conectividad por un periodo mínimo de 12 años”, añade la institución. Además, el dispositivo debe ofrecer una autonomía mínima de 18 meses en reposo y estar cargado o con pilas, según el modelo adquirido.

La DGT recuerda que lo ideal es llevarla siempre en la guantera, ya que “en cualquier momento podemos necesitarla”. Su colocación, en caso de necesidad, debe hacerse “en la parte más alta del vehículo (en el techo, si es posible)”, buscando la máxima visibilidad. Si no se puede acceder al techo —por ejemplo, en camiones o autobuses— la baliza debe tener “un imán para colocarla en la puerta del conductor”.

Por qué se adopta la baliza V16

El principal motivo de esta medida es reducir el número de atropellos en carretera. Con la V16, el conductor puede colocar la señal sin salir del vehículo, eliminando el riesgo de caminar por la calzada. Esta medida, según la DGT, responde a los datos sobre peatones fallecidos en vías interurbanas al intentar señalizar su vehículo averiado o accidentado.

Además, la V16 mejora la rapidez y precisión de la comunicación de incidencias: la ubicación del vehículo se transmite de inmediato a la DGT, lo que permite alertar a otros conductores y servicios de emergencia casi en tiempo real. En palabras del organismo, la baliza representa “un paso más hacia la seguridad vial conectada”.