Malas noticias para los conductores tras la decisión del Gobierno: toca pagar el IVTM, conocido como "numerito": hasta 112 euros

El Ayuntamiento de Madrid cobrará el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el conocido como 'numerito', no según el tipo de motor y carburante sino en base a las etiquetas ambientales, ha informado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la presentación del proyecto de ordenanzas fiscales para 2026.

El objetivo perseguido pasa por "reducir la contaminación generada por los vehículos de motor". Esta será "una medida pionera en España" al cambiar el criterio para aplicar las bonificaciones de este tributo y supone modificar el actual modelo basado en el tipo de motor y carburante utilizando en su lugar los distintivos ambientales, las etiquetas, que describen mejor lo que contaminan los vehículos. Así se coordinan los criterios utilizados en el IVTM y la tasa SER (Servicio de Estacionamiento Regulado), que se basa en las etiquetas de los vehículos, y se ajustan algunos casos concretos como ocurre, por ejemplo, con los híbridos enchufables, que tienen una bonificación distinta en función de si su autonomía eléctrica es mayor o no a 40 kilómetros. Igualmente, se incorpora una bonificación específica del 50% a los vehículos menos contaminantes de las grandes flotas (CERO, ECO Y C), propietarias de miles de vehículos que circulan diariamente por la ciudad, siempre que matriculen sus vehículos en Madrid y renueven anualmente un porcentaje de estos por otros con etiquetas menos contaminantes. Con esta medida "se pretende combatir la deslocalización de las flotas de vehículos que operan en la capital, pero están matriculados en otros municipios".

Tal y cómo explican desde RACE, "Si adquieres un coche tendrás que pagar anualmente el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), también conocido como impuesto de circulación o el coloquial ‘numerito’. Aquí es donde entra en juego la potencia fiscal, un número que va a influir directamente en el precio final que vas a tener que pagar cada año para que puedas circular con tu coche por la vía pública. Existe un mínimo indicado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004) que indica la correspondencia de lo que debes pagar de impuestos por tu vehículo. A partir de aquí, son los ayuntamientos los que deciden esas cantidades, de ahí que no resulte lo mismo pagar un IVTM en Madrid que en otro municipio de España.

Malas noticias para los conductores tras la decisión del Gobierno: toca pagar el IVTM, conocido como "numerito": hasta 112 euros / BOE

Este cambio, juntos a otros que ya están poniendo en marcha otros ayuntamientos, como el de Barcelona, se acelerarán en los próximos meses de la mano de la nueva Ley de Movilidad Sostenible en pleno debate en el Senado tras haber superado su paso por el Congreso de los Diputados.

La norma obliga a revisar y actualizar el sistema de etiquetas medioambientales de la DGT, trasladando la clasificación desde una base puramente tecnológica a una evaluación más ligada a las emisiones reales y la evolución tecnológica de los vehículos. El impacto en los nuevos vehículos puede ser importante al tener en cuenta factores más estrictos de respeto medioambiental.