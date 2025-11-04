Un experto en coches, tajante sobre la "imposición" de la nueva luz V-16 en 2026: "Es una estafa en toda regla contra la ciudadanía"

Un elemento de seguridad del coche tan clásico como el triángulo de señalización de emergencia está a punto de desaparecer para siempre. A partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar siempre guardado en la guantera del coche un dispositivo de emergencia V16. Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos.

Según advierte la Guardia Civil, deberemos llevarlo en la guantera y, en caso de avería o accidente, activarla y colocarla preferiblemente en el techo del vehículo. Además de emitir la señal luminosa de advertencia, la baliza tendrá que estar conectada a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación. Si no tienes este dispositivo o no lo usas, te enfrentarás a multas de hasta 200 euros.

El dispositivo debe guardarse en la guantera, accesible y cargado. Aunque actualmente pueden convivir modelos con y sin conexión, el objetivo de la conectividad es comunicar la activación, desactivación y geoposicionamiento de la señal al punto de acceso nacional en materia de tráfico y movilidad. Esta información se enviará cada 100 segundos hasta que se remita la comunicación de desactivación. Por tanto, adquirir un equipo conectado desde el primer momento conlleva varias ventajas:

En la DGT podremos recibir las coordenadas de tu posición y eso nos ayudará a protegerte, difundiendo que hay un vehículo accidentado al resto de vehículos que se acerquen al lugar del accidente.

No tendrás que hacer una doble inversión, ya que el V16 conectado será el único elemento de señalización de peligro legal a partir del 1 de enero de 2026.

La obligatoriedad de este nuevo dispositivo ha generado controversia entre la ciudadanía. Juan Francisco Calero, experto del automóvil con más 20 años trabajando para esa industria ha sido muy claro a través de las redes sociales sobre la llegada de la luz V-16. "No pienso comprarme la Baliza V-16. Es una estafa en toda regla contra la ciudadanía. Y además tengo mis dudas de la legalidad de su imposición. Ya iremos hablando de los porqués, se vienen cosas interesantes. Insumisión balicera absoluta".

Además, a través de los mensajes que han ido dejando sus seguidores en el post que ha compartido en la red social X, Calero ha enviado varios "recados" a la Dirección General de Tráfico (DGT). "No son capaces ni de comunicar al ciudadano que va a ser obligatorio a partir de enero de 2026, como para que te expliquen cuáles son las "buenas". Según un estudio a fecha de octubre 2/3 de la población desconocía la medida, todavía"; "según está redactada la normativa no sólo tienen que llevarla, si no que les multarán si no llevan la conectada a la DGT. Spoiler: Eso no va a pasar".