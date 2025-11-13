La Guardia Civil revisa las guanteras de los conductores: multas que van de los 601 a los 3.005 euros

Ojo porque la Guardia Civil está prestando especial atención al interior de las guanteras de los conductores durante sus controles rutinarios. Y cuidado, porque las multas parten de los 601 euros a los 3.005 euros.

Y es que tenemos que tener en cuenta que cuando cogemos el coche debemos tener encima toda la documentación exigida, el permiso de circulación del vehículo, la tarjeta de inspeccción técnica y por, supuesto, tener en vigor el carné de conducir.

Hace unos años también se exigía llevar en el coche el recibo del pago del seguro del coche, para dar cuenta de que el seguro estaba en vigor. Si bien con los pagos electrónicos, esa obligación ha dejado de ser como tal. Estamos hablando de tener el recibo del pago del seguro, no hace falta tenerlo en físico, pero sí, tenemos que tener el seguro del coche en vigor.

Una mujer conduciendo. / Freepik

Otro aspecto a tener en cuenta es que no podemos tener en nuestro vehículo objetos considerados prohibidos o peligrosos. Aquí se enmarcan armas blancaso de fuego sin la correspondiente licencia y debidamente custodiada; así como cualquier objeto que pudiera ser considerado un elemento peligroso o contundente.

Por último, y a partir de enero del año que viene, es obligatorio contar con una baliza V-16 que sistituye a los triángulos de emergencia. Esta luz de emergencia debe estar en la guantera o en algún lugar de fácil acceso para poder cogerla en el caso de tener un incindente de tráfico. Ah, y recuerda que tiene que se una baliza homologada y que se conecte con la DGT.

Infringir cualquiera de estas normas podría acarrear sanciones que, en función de la gravedad, varíen entre los 601 euros y los 3.005 euros.

Pero bueno, para que lo tengas más claro, vamos a resumir las cosas que tienes que cumplir cuando te montes en el vehículo si no quieres llevarte una multa:

Documentación en vigor

en vigor No contar con objetos prohibidos o peligrosos

Baliza V-16 homologada (a partir de enero de 2026)

Seguridad vial

Recuerda que todas estas normas se llevan a cabo para garantizar la seguridad vial en la carretera y no responden a capricho. Las normas están para cumplirlas.