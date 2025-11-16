Alerta conductores: esto es lo que tienes que llevar en la guantera de tu coche si quieres evitar la multa de la Guardia Civil

Si eres conductor deberías estar alerta porque hay algo que deberías tener en la guantera de tu coche si no quieres que la Guardia Civl te multe. Y ojo, las sanciones por el incumplimiento van desde los 600 hasta los 3.000 euros.

Y es que, además tener el permiso de conducir en vigor, cosa indispensable para poder conducir un vehículo en España, deberías tener otras cosas en el coche, concretamente en la guantera.

Entre los requereimientos para conducir es que tengas en la guantera la documentación del vehículo, es decir, el permiseo de circulación y de la inspección técnica para verificar que tu coche puede circular por las carreteras españolas.

También es indispensable que el vehículo cuente con un seguro, como mínimo, de terceros. Hace unos años era obligatorio llevar en la guantera el documento que acreditase que tenías el seguro en vigor, que solía ser el recibo del banco con el pago de la cuota anual del seguro.

Si bien este requerimiento ya no es tal. Es decir, claro que tienes que tener el seguro del coche en vigor, pero ya no necesitas llevar el recibo de que lo has pagado, los agentes de la Guardia Civil lo pueden comprobar introduciendo los datos del coche. Esto ya es así, además, porque con las nuevas tecnologías tampoco solemos tener ya el recibo del seguro, al menos no en formato físico.

Otra cosa que tienes que llevar en la guantera del coche es la baliza de emergencia. En realidad este requerimiento será a partir de enero de 2026. Estas balizas de emergencia sustituyen a los triángulos de emergencia tradicionales y serán obligatorias en España.

Ojo, no valen todas las balizas de emergencia que se venden en España, tan solo aquellas que estén conectadas con la DGT. Es decir, que cuando la actives por una emergencia, envíe a la DGT los datos de ubicación del vehículo.

Enero de 2026

Aunque no es obligatoria hasta enero de 2026, lo normal es que ya te vayas haciendo con una de ellas para tenerla lista en el coche. No tenerla te puede acarrear una importante multa y te aseguro que los agentes de la Guardia Civil lo revisarán si te hacen un control rutinario en la carretera.

En resumen, esto es lo que deberías tener en la guantera de tu coche cuando estés circulando con él: