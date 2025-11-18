Alfa Romeo Tonale, el primer electrificado

Tras años con solo el Stelvio y el Giulia en el catálogo, Alfa Romeo lanzó el Tonale, el SUV con el que la marca del biscione entraba en el mundo de la electrificación.

Así, incorporaba al catálogo de Alfa un primer motor híbrido, un 1.5 VGT de 160 CV.

Se unía a este un híbrido enchufable para la versión Q4, de tracción total, que entrega 280 CV. La batería le permite recorrer hasta 63 kilómetros en modo totalmente eléctrico. En combinada, alcanza los 606 kilómetros.

Alfa Romeo Tonale / Alfa Romeo

Ambas opciones de motor del Tonale mantienen prestaciones que lo convierten en un SUV verdaderamente dinámico.

Es reseñable el tacto de la dirección, muy Alfa Romeo, y las levas de aluminio detrás del volante.

También diésel

El primer híbrido e híbrido enchufable de Alfa Romeo no dejó (ni deja) de lado los motores térmicos.

Así, se puede optar por un motor 1.6 turbo diésel con una potencia de 130 CV.

En el exterior, el Tonale se distingue por un frontal característico de la marca con el escudo de Alfa Romeo encajado en la tradicional parrilla triangular y unas llantas de aleación que van de las 18 a las 19 pulgadas, con acabado diamantado y un diseño muy reconocible.

Alfa Romeo Tonale / Alfa Romeo

En el interior, el conductor encontrará el cuadro de instrumentos binocular, digital, de 12,3 pulgadas, y una pantalla para controlar el sistema de infoentretenimiento de 10,2 pulgadas.

Obviamente, entre los colores disponibles de carrocería se encuentran el clásico verde Montreal y el llamativo rojo Alfa.