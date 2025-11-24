El nuevo Citroën ë-C5 Aircross revoluciona el segmento C-SUV y puede alcanzar hasta 680 km de autonomía eléctrica

Citroën refuerza su ofensiva de vehículos “cero emisiones” con el lanzamiento del ë-C5 Aircross, la versión 100% eléctrica del carismático SUV de la marca del doble chevron. Este modelo aporta más confort, más espacio interior, más avances tecnológicos, más prestaciones y más autonomía a su segmento.

El Citroën ë-C5 Aircross es un automóvil pleno de virtudes, al combinar innovación, confort y asequibilidad en el estratégico segmento C-SUV. Seleccionado como uno de los siete finalistas de premio Coche del Año 2026 (COTY) -uno de los galardones automovilísticos más prestigiosos de Europa-, este modelo está disponible con dos variantes 100% eléctricas que ofrecen autonomías desde 520 km hasta 680 km, posicionándose como una opción muy sostenible y eficiente para los conductores más exigentes.

El Citroën ë-C5 Aircross / Citroën

Un familiar muy tecnológico

El espacio interior es una de las grandes señas de identidad del nuevo Citroën ë-C5 Aircross, como sinónimo de una experiencia de conducción confortable. Con una distancia entre ejes de 2,78 metros, se ha priorizado la comodidad de las plazas traseras, ofreciendo un viaje placentero para todos los ocupantes.

Además, cuenta con un maletero de 650 litros, ideal para adaptarse a las necesidades del día a día que, como marcan los cánones del doble chevrón, ofrece una modularidad con alternativas casi infinitas.

Maletero del Citroën ë-C5 Aircross / Citroën

En el apartado tecnológico, el nuevo Citroën ë-C5 Aircross incorpora un head-up display extendido y proyectado, que proporciona información clave sin desviar la mirada de la carretera, y una innovadora pantalla de 13 pulgadas de diseño vanguardista, que integra todas las funciones del vehículo de forma intuitiva.

Interior del Citroën ë-C5 Aircross / Citroën

Hasta 680 km de autonomía

En lo que se refiere a las motorizaciones, el Citroën ë-C5 Aircross Autonomy Comfort, ofrece una batería con capacidad de 73 kWh y 210 CV de potencia. El consumo medio homologado es de 17 kWh/100 km y la autonomía puede alcanzar hasta 520 km en ciclo combinado.

En breve, será el turno de la versión eléctrica Extended Range de autonomía extendida, que desarrolla una potencia de 230 CV y con la que se pueden recorrer hasta 680 km sin necesidad de recargar, según mediciones WLTP, gracias a su batería con capacidad útil de 97 kWh.

El nuevo Citroën ë-C5 Aircross / Citroën

La marca del Doble Chevrón también innova en el apartado de los servicios. A través de Free2Move Charge ofrece asesoramiento y propuestas de equipos de carga totalmente adaptadas a las necesidades de particulares y profesionales. Y con la aplicación Free2Move Charge app facilita la carga pública de vehículos eléctricos, con acceso a más de 22.500 puntos de carga en España y más de un millón en toda Europa.

Además, antes del viaje, se puede programar el recorrido teniendo en cuenta autonomía y puntos de carga con Trip Planner, o la aplicación e‑Routes. Durante el trayecto, la navegación conectada ofrece datos de tráfico y climatología en tiempo real y recomienda el camino más rápido y eficiente teniendo en cuenta estos factores, la autonomía restante y la existencia de puntos de carga.

Después del viaje, funciones como Trip report tracking o Eco coaching permiten mejorar comportamientos al volante para llevar más allá la autonomía eléctrica, mientras que Plug-In Reminder recuerda cuándo se debe cargar el vehículo para tenerlo siempre listo.

Interior del nuevo Citroën ë-C5 Aircross / Citroën

Versatilidad y seguridad

En su nueva generación, el Citroën ë-C5 Aircross exhibe un diseño potente y musculoso, sin dejar de ser elegante y fluido e incorpora una serie de características que mejoran la aerodinámica. Fiel a la filosofía de la marca, ofrece una experiencia de viaje confortable, gracias a su generoso espacio interior, la amplitud de la segunda fila y la capacidad del maletero.

Amplitud del Citroën ë-C5 Aircross / Citroën

El conductor y los pasajeros disfrutan de un auténtico compendio de alta tecnología, con suspensión hidráulica progresiva, asientos Advanced Comfort y un salpicadero modernizado con una gran pantalla táctil, intuitiva y ergonómica. Además, el Citroën ë-C5 Aircross ofrece enorme tranquilidad al volante gracias a la última generación de tecnologías de funciones de asistencia al conductor, como el sistema de iluminación Citroën Matrix LED y el paquete Drive Assist 2.0, con conducción autónoma de Nivel 2.