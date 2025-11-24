Polémica con las nuevas balizas de emergencia obligatorias: ¿funcionarán en Cataluña o el País Vasco donde la DGT no tiene competencias?

En poco más de un mes será obligatorio contar en nuestro vehículo con una baliza de emergencia V16 conectada si no queremos enfrentarnos a una multa. Una baliza que ya está causando mucha polémica entre los conductores y a la que se suma una más: ¿funcionará en Cataluña y el País Vasco donde la DGT no tiene competencias?

Y es que hay que señalar que estos nuevos dispositivos de emergencia envían una señal con la ubicación al centro DGT 3.0. Sin embargo, el País Vasco y Cataluña tienen transferidas las competencias de tráfico desde los años 1983 y 1998, respectivamente. Además, ocurrirá lo mismo en Navarra a partir de julio de 2026.

Baliza de emergencia. / Lidl

Desde la revista Autopista han contactado con la DGT para conocer si esta transferencia de las competencias de tráfico influirá en algo a la puesta en marcha de la baliza de emergencia. Y para empezar, las balizas serán obligatorias en todo el territorio español, incluidos el País Vasco y Cataluña.

Además, aunque estemos en esas dos comunidades autónomas, la señal de la baliza llegará al centro deTráfico y "una vez allí se pone a disposición de todas las autoridades en materia de tráfico, entre las que se encuentran las autoridades autonómicas": A partir de ese momento, "serán ellas las responsables de comunicarlo a través de sus paneles informativos".

Cometencias

Así que sí, las balizas V16 funcionarán en toda España, independientemente de quién tenga las competencias de Tráfico, ya sea la Dirección General de Tráfico, la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco o el Servei Catalá.