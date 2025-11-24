Todo lo que tienes que saber sobre la baliza de emergencia obligatoria para evitar una multa de 200 euros: ¿necesitas un móvil? ¿tienes que pagar cuota de conectividad?

Ya no tienes excusa para hacerte con la baliza V16 que será obligatorio llevar en el coche a partir del 1 de enero de 2026. Y es que este dispositivo sustituye a los triángulos de emergencia y no tenerla supondrá una multa de 200 euros. Sin embargo, hay ciertas dudas sobre su uso como si hace falta tener un móvil o si hay que patar una cuota de conectividad.

Y es que esta baliza, una vez que se activa, está conectada a la DGT, a la que envía su ubicación para poder avisar a través de las pantallas de información de la carretera del problema que has tenido con tu vehículo.

Pero has de saber que no todas las balizas que venden en el mercado son válidas. Sólo puedes utilizar las que están homologadas y que estén conectadas con la plataforma DGT 3.0 con una vigencia mínima de doce años desde la fecha de compra.

Baliza. / Carrefour

Su uso es muy sencillo, cuando tienes un incidente con el coche, la activas pulsando el botón que trae y la colocas en la parte alta del vehículo gracias a un imán que trae con lo que no te hará falta salir del vehículo para colocarla en su exterior.

Esta baliza tiene un módulo GPS y una tarjeta SIM que es la que permite la conectividad. Gracias a esto no es necesario vincular la baliza al móvil ni nada por el estilo, con lo que no, no necesitas el móvil.

Y tampoco tienes que pagar nada por la conexión, ya que está incluida en el precio que pagaste por la baliza.

A la hora de comprar una baliza, tienes que fijarte que esté conectada y homologada, de este modo, debería de incluír el número de homologación V16 y la certificación de conectividad con DGT 3.0, además del número IMEI.

Asimismo, este dispositivo tiene que garantizar, una vez activado, un funcionamiento continuo de al menos 30 minutos y mantener una autonomía en reposo de 18 meses.

Base magnética

Por último, debe contar con una base magnética resistente para colocarse en el techo del vehículo, visibilidad 360 y resistencia al agua e inmpactos.