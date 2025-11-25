Atención conductores: el Gobierno revisará coche por coche para confirmar que se cumple un requisito fundamental de la DGT

Cuando nos ponemos al volante de nuestros vehículos tenemos que ser conscientes de las obligaciones que tenemos que cumplir para evitar que nos multen. Pero ahora los conductores tenemos que prestar mucha atención, porque el Gobierno revisará coche por coche para confirmar que se cumple un requisito fundamental de la DGT.

Y es que, para empezar tenemos que tener nuestro permiso de conducción en regla, así como contar con la documentación de vehículo en vigor, ya sea el permiso de circulación o el seguro.

Una conductora. / Freepik

Hay otra cosa muy importante, que es la Inspección Técnica de Vehículos. Una revisión oficial que tienen que pasar los vehículos para comprobar que no tienen nada que haga imposible su circulación. Esta revisión o ITV, según cumple años el coche, se tiene que hacer cada dos años o cada año.

Muchas veces, pedíamos cita en la ITV y circulábamos con el coche aunque nuestra ITV estuviese caducada. Pero eso ahora mismo no se puede hacer, ni aunque tengamos la cita concedida, enfrentándonos a una multa de 500 euros.

Cita

Así que lo mejor es que, para que no nos ocurra esto, pidamos cita con cierta antelación. Y es que las estaciones de ITV no siempre tienen citas a corto plazo.