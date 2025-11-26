La DGT, tajante sobre la "suscripción" de la nueva baliza que sustituye a los triángulos: ¿Cuánto se paga?

A partir del 1 de enero de 2026, la Dirección General de Tráfico (DGT) exigirá el uso de la nueva baliza V16. Actualmente, convive con los triángulos de señalización, pero desde esa fecha los sustituirán. Conforme se acerca la fecha, los conductores tienen más prisa por hacerse con una de ellas, lo que está disparando las ventas del dispositivo hasta por siete en algunos establecimientos como Alcampo.

Es importante asegurarse de que tu baliza está homologada y cumple los requisitos necesarios para evitar algún susto al bolsillo. Para facilitar esta tarea, la DGT ha publicado en su página web un listado con las marcas y modelos homologados. La baliza V16 es uno de esos útiles de los que esperas no tener que precisar. Su principal función será señalizar vehículos inmovilizados en la carretera para, entre otras cosas, disminuir el riesgo de atropello al poderse activar desde el interior del coche. La novedad es la geolocalización. Algunos modelos similares ya se comercializaron hace un par de años, pero esta nueva función puede hacer que tengas que comprarte una nueva señal. Este dispositivo enviará tu ubicación en tiempo real a la DGT, aunque una de las mayores preocupaciones de los conductores es evitar las multas económicas.

Debemos llevarla en la guantera de nuestro vehículo y, en caso de avería o accidente, podremos activarla en cuestión de segundos, colocándola preferiblemente en el techo del vehículo. En ese momento, además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación. Están obligados a llevarlos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Con la baliza V-16 ¿estoy geolocalizado en todo momento? ¿Podrían seguirme o controlar la velocidad a la que estoy circulando? No, con el dispositivo de preseñalización V-16 no estás geolocalizado en todo momento, no podrán seguirte, ni saber la velocidad a la que circulas. La baliza únicamente transmite la posición y sólo cuando es activada en caso de accidente o avería, pero no transmite ningún tipo de datos personales ni datos relacionados con el vehículo. La única función de la geolocalización, explican desde la DGT.

¿Cómo pago la conectividad? ¿Cuántos años de conectividad tengo? El dispositivo integrará en el interior de su carcasa todos los elementos necesarios para su funcionamiento, incluidos los de comunicaciones, sin que tengas que recurrir a elementos externos como aplicaciones de teléfonos móviles u otros similares. En lo que respecta a la duración del servicio, las compañías telefónicas no van a cobrar a los particulares cuantía alguna por el servicio de conectividad. La legislación marca una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años, cuyo coste ya está contemplado en el precio de venta del V-16, por lo que, una vez adquiridos, no deberás pagar ningún tipo de cuota adicional. Eso sí, es importante observar la fecha de caducidad que encontrarás impresa tanto en el envase como en el propio dispositivo.