Alerta a los propietarios de un coche eléctrico: esto es lo que dice la ley sobre la instalación de un punto de recarga en tu plaza de garaje

Los vehículos eléctricos cada vez son más comunes en el parque móvil de España. Eso sí, para su correcto funcinamiento es necesaria la habilitación de puntos de recarga. Pero qué pasa si quiero instalarlo en mi plaza de garaje. Pues esto es lo que dice la ley al respecto.

Y es que cuando queremos alterar algo en lugares comunes, aunque sean de nuestra propiedad, hay que pedir permiso a la comunidad. Pero es que la instalación de puntos de recarga en los garajes está recogida en la ley de la propiedad horizontal, concretamente en el artículo 17.5. como una excepción a la norma.

Cargando un coche. / Freepik

Esto es lo que dice al respecto: "La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, solo requerirá la comunicación previa a la comunidad".

Es decir, que no tendremos que contar con la aprobación de la comunidad, tan solo habrá que avisar de que se va a instalar el punto de recarga. Eso sí, hay que cumplir con ciertos requisitos como que la instalación se haga dentro de la plaza de garaje y que nosotros corramos con todos los gastos que genere.

Uso privado

Por supuesto, tiene que ser para uso privado y el cargador tendrá que contar con un contador individual.