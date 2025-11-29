El Gobierno alerta a los conductores sobre el bulo de las balizas de emergencia: "No registra velocidad ni identifica matrículas"
El dispositivo será obligatorio a partir de enero de 2026
La baliza de emergencia V16 será obligatoria en España a partir del 1 de enero de 2026 y cuando no queda nada para su obligatoriedad, están surgiendo una serie de bulos que el Gobierno ha querido denunciar alertando a los conductores: "No registra velocidad ni identifica matrículas".
El ministerio del Interior ha hecho una publicación en sus redes sociales donde quiere aclarar que con las balizas de emergencia "es falso que la DGT te geolocalice todo el tiempo o envíe tus datos".
Y es que la baliza de emergencia "solo transmite tu ubicación si se activa por emergencia, se reciben datos anónimos, no registra velocidad, no hace seguimiento ni identifica matrículas".
Bulos
Y es que en los últimos días, sobre todo en las redes sociales, han salido informaciones en las que se asegura que las balizas pueden enviar más datos que los que se está diciendo, entre otras cuestiones. Sin embargo, desde Interior aseguran que lo único que hace es transmitir la ubicación de forma anónima cuando se activa, nada más.
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- La aldea asturiana de las 23 curvas que te llevan al cielo: un mini Alpe situado a 800 metros de altitud con casas de piedra y hórreos
- Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- El Sporting salva un punto al final: empate (1-1) que agrava la crisis entre las protestas de El Molinón por la gestión