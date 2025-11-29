El Gobierno alerta a los conductores sobre el bulo de las balizas de emergencia: "No registra velocidad ni identifica matrículas"

La baliza de emergencia V16 será obligatoria en España a partir del 1 de enero de 2026 y cuando no queda nada para su obligatoriedad, están surgiendo una serie de bulos que el Gobierno ha querido denunciar alertando a los conductores: "No registra velocidad ni identifica matrículas".

El ministerio del Interior ha hecho una publicación en sus redes sociales donde quiere aclarar que con las balizas de emergencia "es falso que la DGT te geolocalice todo el tiempo o envíe tus datos".

Y es que la baliza de emergencia "solo transmite tu ubicación si se activa por emergencia, se reciben datos anónimos, no registra velocidad, no hace seguimiento ni identifica matrículas".

Bulos

Y es que en los últimos días, sobre todo en las redes sociales, han salido informaciones en las que se asegura que las balizas pueden enviar más datos que los que se está diciendo, entre otras cuestiones. Sin embargo, desde Interior aseguran que lo único que hace es transmitir la ubicación de forma anónima cuando se activa, nada más.