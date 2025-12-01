Devolución del IVA de la nueva luz V-16 para el coche: "Puede conllevar un ahorro importante"

La Asociación Española de Consumidores pidió este viernes la devolución del IVA de las balizas obligatorias por la DGT, teniendo en cuenta que, a partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos que circulen por España deberán llevar en su interior una luz V-16 conectada sustituyendo los tradicionales triángulos de emergencia.

Así lo reivindicó en un comunicado en el que recordó que los conductores "tendrán que hacer un desembolso económico que puede ser diverso" y que comparar precios entre establecimientos "puede conllevar un ahorro importante", dado que en el mercado el precio de las balizas va desde los 30 hasta los 90 euros.

Tras puntualizar que esta medida "va a suponer un importante desembolso para los conductores que conllevará una importante recaudación del IVA del aparato", la asociación urgió a evitar el cobro del IVA de estos productos y a devolverlo fiscalmente a quienes aporten la factura de haberlo pagado.

"Estamos hablando de aproximadamente 250 millones de euros que entendemos que estarían mejor en el bolsillo de los consumidores", abundó, al tiempo que aconsejó a los conductores que se informen de si la baliza que están comprando es la homologada por la DGT.

A este respecto, denunció que, en algunas ofertas, "se están vendiendo balizas que no son las autorizadas y que provocarían la sanción por parte de la Guardia Civil o la Policía Local".

La nueva señal V-16 es un dispositivo de color amarillo auto que se puede colocar en el techo o la parte más alta posible del vehículo inmovilizado y comunicará su activación y desactivación vía geolocalización a un sistema por el que se conecta tanto Tráfico como otros vehículos cercanos, que estarán avisados de que se acercan a un coche averiado en carretera.

El Reglamento General de Vehículos enumera los vehículos obligados a llevar el dispositivo luminoso V-16: coches, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. En el caso de las motos, aunque no existe obligación, su utilización resulta "muy aconsejable por razones de seguridad", según la DGT.

La V-16 funciona de manera autónoma gracias una tarjeta SIM integrada, sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas. Las compañías de telecomunicaciones no cobran adicionalmente por este servicio, ya que la normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años incluida en el precio del dispositivo.

Según la DGT, la baliza debe guardarse cargada en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo. En caso de tener que usarla, se enciende y se coloca desde el interior del vehículo en la parte más alta posible, de modo que su visibilidad física sea mayor. En caso de que no se pueda colocar en el techo, como ocurre con autobuses y camiones, se puede colocar en la puerta del conductor.

Una vez encendida y ubicada en lo alto del vehículo, emite la señal luminosa a la vez que transmite de forma automática la ubicación exacta del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0, de modo que los conductores que circulen por la zona de influencia del vehículo parado reciban esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable.

Una vez activada, los ocupantes del vehículo averiado o siniestrado deben abandonar este por el lado contrario al flujo del tráfico si pueden hacerlo en modo seguro. En caso contrario, deben permanecer en el habitáculo con el cinturón abrochado. Corresponde al conductor valorar si es posible abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad.

En el mercado hay más de 200 modelos de V-16 conectadas y con precios variables. Una manera sencilla y rápida para que saber si la baliza está homologada y certificada es entrar en el apartado de V-16 de la web de la DGT, donde aparecen las marcas y modelos certificados de acuerdo con la normativa.