La DGT aclara cuándo empezarán a multar por no llevar la baliza de emergencia que será obligatoria a partir del 1 de enero

A partir del 1 de enero será obligatorio llevar en el coche una baliza de emergencia V16 conectada a la DGT. No tenerla supondrá una multa de 80 euros pero, ¿cuándo empezarán a multar?

Pues el director general de la DGT, Pere Navarro, que participó en el VIII Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible, explicó que aunque será obligatorio portar la citada baliza a partir del 1 de enero, eso no quiere decir que los agentes de la Guardia Civil empiecen a multar a los conductores desde ese día.

Una de las balizas. / Carrefour

Navarro explicó que los agentes “serán flexibles durante un tiempo, informando”. Pero después de un tiempo prudencial, sí empezarán a llegar las multas.

Así que lo mejor es prepararnos cuanto antes y adquirir una de las balizas V16 conectadas a la DGT para prevenir.

Hay que matizar que no todas las balizas de emergencia que están a la venta son válidas, solo pueden usarse las que estén homologadas.

Estas balizas cuentan con una tarjeta SIM interna que, al pulsar su botón, se conectan con la DGT para dar su posición y que así se pueda avisar a través de los paneles de información de las carreteras que ha habido una emergencia.

Triángulos

Por otro lado, también cabe aclarar que estas balizas, que sustituyen a los triángulos de emergencia, son obligatorias en todo el territorio español.