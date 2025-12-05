La multa que van a recibir miles de conductores en los próximos días tras la campaña de la DGT por los cambios en la velocidad: 90km/h en autopistas y autovías y 80km/h en vías convencionales

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha formulado un total de 2.288 denuncias a conductores de furgonetas por no respetar los límites de velocidad durante una campaña especial de vigilancia sobre los más de 2,7 millones de furgonetas que circulan por las carreteras, el 7,6% del total del parque de vehículos. Además, 90 dieron positivo a alcohol y 232 a otras drogas.

Así lo ha dado a conocer este viernes la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha controlado 120.922 furgonetas del 24 al 30 de noviembre. De estas, 8.144 conductores incumplían la normativa de tráfico.

La infracción más habitual cometida por los conductores de furgonetas fue circular por encima de los límites permitidos, los cuales son diferentes a los del resto de vehículos (90km/h en autopistas y autovías y 80km/h en vías convencionales). Casi 3 de cada 10 conductores de furgonetas fueron denunciados por este motivo.

Además, 2.214 conductores (27,2%) fueron denunciados por circular sin la ITV en regla; 240 circulaban con los neumáticos en mal estado y otras 220 furgonetas fueron inmovilizadas por no reunir las condiciones mínimas de circulación.

En los siete días de campaña, 363 ocupantes de furgonetas fueron denunciados por no hacer uso del cinturón de seguridad; 320 conductores fueron denunciados por exceder el peso permitido en su vehículo y otros 267 por llevar una incorrecta disposición de la carga.

Finalmente, respecto a la documentación tanto del vehículo, como del conductor, Tráfico ha destacado las 536 denuncias formuladas por este motivo, y otras, 191 por carecer del seguro obligatorio.

De cara al puente de la constitución, la Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes a las 15.00 horas el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia de las carreteras, que estará activo hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre, con 5,7 millones de desplazamientos previstos. Según ha detallado la DGT, el organismo cuenta con la "máxima disponibilidad" de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias) y técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras) para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Durante estos días se producirán 5,7 millones, de desplazamientos de largo recorrido, 151.000 por carretera asturianas, que afectarán a las vías cuyo destino sean segundas residencias, zonas turísticas de descanso o ciudades con tradición navideña. Además, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas. El dispositivo establecido se puede consultar en su web.