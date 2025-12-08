Alerta conductores por el fraude de las balizas V16: "La DGT lo está permitiendo"

A menos de un mes para la obligatoridad de las balizas de emergencia V16, están surgiendo varias polémicas relacionadas. La última, denunciada por Facua - Consumidores en Acción está relacionada con lo que consideran el fraude de las balizas que aparecen como "homologadas" cuando no tienen conectividad.

Y es que a partir de enero de 2026 todos los vehículos deberán tener una baliza de emergencia V16 homologada por la DGT que esté conectada a la DGT 3.0. No llevarla encima supondrá una multa de 80 euros.

Baliza. / Carrefour

Sin embargo, como explican en Facua, existen en el mercado balizas de emergecia V16 sin conectividad que, sin embargo, dicen estar "homologadas" por la DGT y culpan directamente a esta entidad de que lo esté permitiendo.

Sin embargo, desde la DGT, que aseguran que en su página web se puede conocer si la baliza que hemos comprado está realmente homologada para su uso a partir de enero de 2026, responsabiliza al Tribunal Supremo de lo que ocurre con las balizas no conectadas.

Y es que fue la Sala Tercera la que dio la razón a los fabricantes en 2021 autorizando su uso hasta enero de 2026.

Cuidado

Así que a la hora de hacernos con una baliza de emergencia, mucho cuidado, tenemos que saber que la que compramos está conectada a la DGT 3.0.