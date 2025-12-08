Alerta conductores por el fraude de las balizas V16: "La DGT lo está permitiendo"
La DGT culpa al Tribunal Supremo
A menos de un mes para la obligatoridad de las balizas de emergencia V16, están surgiendo varias polémicas relacionadas. La última, denunciada por Facua - Consumidores en Acción está relacionada con lo que consideran el fraude de las balizas que aparecen como "homologadas" cuando no tienen conectividad.
Y es que a partir de enero de 2026 todos los vehículos deberán tener una baliza de emergencia V16 homologada por la DGT que esté conectada a la DGT 3.0. No llevarla encima supondrá una multa de 80 euros.
Sin embargo, como explican en Facua, existen en el mercado balizas de emergecia V16 sin conectividad que, sin embargo, dicen estar "homologadas" por la DGT y culpan directamente a esta entidad de que lo esté permitiendo.
Sin embargo, desde la DGT, que aseguran que en su página web se puede conocer si la baliza que hemos comprado está realmente homologada para su uso a partir de enero de 2026, responsabiliza al Tribunal Supremo de lo que ocurre con las balizas no conectadas.
Y es que fue la Sala Tercera la que dio la razón a los fabricantes en 2021 autorizando su uso hasta enero de 2026.
Cuidado
Así que a la hora de hacernos con una baliza de emergencia, mucho cuidado, tenemos que saber que la que compramos está conectada a la DGT 3.0.
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: 'Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio
- El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- ¡La Vuelta Ciclista a España, cerca de abandonar su región fetiche!: desde 2009 había pasado sin interrupción por la tierra del Angliru y Lagos de Covadonga
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad