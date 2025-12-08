Un mecánico echa por tierra la compra de un coche eléctrico: "Es un riesgo"

Vivimos un momento de plena expansión del vehículo eléctrico, que actualmente convive con los híbridos y de gasolina. Además, cada vez hacen coches eléctricos mucho más asequibles desde el punto de vista económico, así que puede ser una buena opción hacerse con uno de ellos. Sin embargo, un mecánico echa por tierra esta opción: "Es un riesgo".

Se trata del tiktoker responsable de Garage Hermético quien en un vídeo asegura que, "yo me pensaría dos veces comprarme un coche eléctrico". Y apunta a uno de sus principales problemas, la batería.

Y es que señala que la batería de los coches eléctricos suele tener una garantía de 8 años y que un arreglo en la batería fuera de garantía podría supone "una factura de 15.000 euros".

Efectividad

También da cuenta de la pérdida de efectividad de la batería, que reduce el valor del coche, siendo otro gran problema, por eso, considera que comprar un coche eléctrico "es un riesgo financiero".