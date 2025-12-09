Malas noticias para los conductores a partir del 1 de enero: "No va a haber prórroga"

Malas noticias para los conductores a partir del 1 de enero, que es cuando tendremos que decir adiós a los triángulos: "No va a haber prórroga".

Y es que el 1 de enero los conductores tendrán que llevar de manera obligatoria en sus vehículos la baliza de emergencia V16 conectada con la DGT. Un dispositivo que ha entrañado cierta polémica, incluso contando con el rechazo de algún grupo político.

Baliza. / Carrefour

No llevarla encima podría suponer una multa de 80 euros pero tranquilos, desde la Dirección General de Tráfico avisaron que los agentes no compenzarán a multar de forma instantánea, sino que comenzarán con una labor de información a los conductores. Eso sí, después de un tiempo prudencial, sí vendrán las multas.

Lo que sí han coknfirmado también desde la DGT es que "no va a haber próroga" como alguno podría pensar, es decir, que sí o sí, tendremos que llevar la baliza V16 conectada desde el día 1 de enero en nuestros coches.

Y mucho ojo, porque no todas las balizas V16 que están en el mercado son válidas, tan solo aquellas que estén conectadas con la DGT 3.0 y cuenten con la homologación pertinente. Para aclarar todas las dudas, se puede acudir a la web de la DGT donde se muestran todas las balizas que están homololgadas.

Denuncia

Sin embargo, tal y como ha denunciado Facua, se están vendiendo balizas no conectadas que sin embargo aseguran estar homologadas. Estas balizas solo será válidas hasta el 31 de diciembre de este año, así que no piques con este tipo de productos.