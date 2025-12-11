¿Puedo aparcar delante de mi propio vado? Esto es lo que dice la ley / .

Los conductores estamos más que acostumbrados a la señal de vado que suele estar colocada en la entrada de garages, comunitarios y particulares, para evitar que un vehículo aparque delante y bloquee la entrada. Pero, ¿puedo aparcar delante de mi propio vado? Pues la ley es muy clara al respecto.

El vado es algo que tenemos que solicitar al ayuntamiento y pagar una tasa por su concesión. Gracias a esta señal que colocaremos a la entrada de nuestro garage, ningún vehículo puede aparcar delante de la entrada y bloquear el acceso de los vehículos.

Coches. / Freepik

En muchas localidades es obligatorio poner el vado cuando tenemos una entrada de vehículos, es más, el Ayuntamiento nos lo cobrará igualmente mientras considere que por esa entrada pueden entrar vehículos, a no ser que bloqueemos de alguna manera ese acceso haciendo imposible que accedan los coches.

Vado temporal

Pero, ¿podemos aparcar delante de nuestro vado? Pues no, la ley dice que ningún vehículo, sin excepción, puede aparcar delante de una señal de vado. Otra cosa es que sea un vado temporal, es decir, que solo funciona durante unas horas al día. En este último caso sí podremos aparcar, pero no solo nosotros, cualquier vehículo, mientras que no estemos dentro de la hora de funcionamiento del vado.