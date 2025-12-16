Ojo con llevar una pegatina de la ITV falsa, podrías tener que pagar 900 euros de multa
La importancia de tener todos los papeles en regla
Cuando nos ponemos al volante de nuestro coche tenemos que tener en cuenta todas las obligaciones requeridas, entre ellas, tener todos los papeles en regla. Y ojo con falsificar la pegatina de la ITV, porque podrías tener que pagar una multa de 900 euros
Y es que es lo que ha ocurrido en Murcia. La Audiencia Provincial condenó con esta multa al dueño de un coche que llevaba en el parabrisas una pegatina de la ITV falsa. Tal y como cuenta EFE, todo ocurrió en septiembre de 2020. El vehículo estaba estacionado en un arcén de la autovía A33, en el término municipal de Blanca, y la Guardia Civil denunció que la pegatina que estaba puesta en el coche era falsa.
El acusado reconoció que el coche era suyo y que la pegatina correspondía a otro vehículo, e intentó zafarse de la condena asegurando que no fue detenido conduciendo el coche y que el delito por el que había sido sancionado castiga a quien hace uso de la pegatina falsa y no al propietario.
También aseguró que no había sido él el que había dejado abandonado el turismo ya que se encontraba en Bilbao en búsqueda de trabajo y descargó la responsabilidad en un compañero de piso que sería el que lo había utilizado.
Condena
Sin embargo, el juzfado desestimó sus alegaciones y lo condenó con una multa de 900 euros.
