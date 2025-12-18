Multado con 200 euros e incluso inmovilización del vehículo por llevar la luna delantera defectuosa: la Guardia Civil ya lo vigila

Es importante tener controlados (y solucionados) los desperfectos que aparezcan en nuestro coche. Cualquier error puede dar lugar a no pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) o incluso ser multados.

Uno de los desperfectos más habituales que ocurre es con la luna de nuestro vehículo. Seguro que a muchos les ha pasado. Ir circulando por una autiposta o carretera secundaria y, de repente, ya sea por el estado de la vía o por el vehículo que llevamos delante, salta una piedra diminuta al cristal delantero originando un desperfecto. Al principio puede parece un pequeño rasguño, pero con el tiempo se puede ir ampliando hasta crear una raja en la luna. Muchos conductores suelen obviar este desperfecto y siguen circulando con normalidad. Un error que les puede salir bastante caro.

"No hay indicado de forma específica en ninguna normativa española que no se puede conducir con una luna delantera rajada. Sin embargo, hay otras reglas que sí pueden estar relacionadas con el hecho de que el vehículo no está en perfecto estado o que la visibilidad no es la correcta", explican desde RACE autoclub. El artículo 19 del Reglamento General de Circulación, hace referencia a la visibilidad en el vehículo: "La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos". "Incluso, dependiendo de la gravedad del estado del parabrisas delantero, te pueden llegar a inmovilizar tu vehículo si supone un riesgo para la seguridad de los demás ocupantes de la vía", cuentan desde RACE. Si conduces con el parabrisas en mal estado, un agente puede considerarlo como una falta, lo que puede acarrear una sanción económica de hasta 200 euros. Incluso, dependiendo de la gravedad del estado del parabrisas delantero, te pueden llegar a inmovilizar tu vehículo si supone un riesgo para la seguridad de los demás ocupantes de la vía.

"La reparación puede costar hasta unos 70 euros, mientras que la sustitución sube el precio hasta los 450 euros en el peor de los casos", cuentan desde RACE. Otra multa que te pueden poner es por el tintado de lunas. Según el artículo 19 del Reglamento General de Circulación, sólo pueden circular con láminas adhesivas homologadas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores aquellos vehículos que lleven dos espejos retrovisores exteriores. Es decir, que únicamente se pueden laminar o tintar los cristales traseros del coche. Por ley, no está permitido tintar ni el parabrisas ni las ventanillas laterales delanteras.

No obstante, tal como indica el Boletín Oficial del Estado (BOE), existen ciertas excepciones a esta norma: los cristales delanteros y el parabrisas también pueden ser tintados en los vehículos oficiales, en los vehículos de los cuerpos de seguridad, en los vehículos de los usuarios protegidos o en los vehículos de aquellas personas enfermas que tengan diagnosticada una sensibilidad especial a los rayos del sol.