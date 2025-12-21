Cambios con las Zonas Bajas emisiones a partir del 1 de enero: la "etiqueta A y los coches que están obligados a llevarla
Llega "con el fin de impulsar una movilidad segura, transparente y responsable"
Oviedo va a ser una de las ciudades en las que se comience a aplicar la Zona Baja en Emisones (ZBE), "un área geográficamente definida que busca fomentar el uso del transporte público, la micromovilidad por medio de bicicletas, y patinetes, y la peatonalización, con el objetivo de reducir la contaminación del aire y el ruido, y de esta manera mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Asimismo, se pretende optimizar la gestión de la Distribución Urbana de Mercancías existente en la actualidad".. "Entrará en vigor el 1 de enero de 2026, cuando se prevé que estén implementados todos sus sistemas de control de acceso y su plataforma de gestión. A continuación, se iniciará un periodo de tiempo de carácter informativo para que los ciudadanos conozcan y convivan con las nuevas normas de acceso a la ZBE. Sólo después de este proceso informativo, entrará en vigor de forma oficial la nueva normativa de uso de la ZBE", explican desde el ayuntamiento
´Son muchas las dudas de los conductores sobre este asunto. Uno de los principales focos de preocupación es la etiqueta ambiental. Las consultas en la oficina que ha habilitado el Ayuntamiento de Oviedo para resolver dudas a los ciudadanos, se reparten casi a partes iguales entre quienes disponen de distintivo y quienes no lo tienen, aunque entre los vehículos etiquetados predomina de forma clara la etiqueta B (vehículos de gasolina matriculados entre 2001 y 2006 y vehículos diésel matriculados entre 2006 y 2015). Este dato cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo afectará únicamente al 9,8 % del parque móvil, correspondiente a los vehículos sin etiqueta ambiental, en concreto, los vehículos diésel anteriores al año 2000 y gasolina anteriores a 2006.
Ahora, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una nueva etiqueta con características especiales y que será de uso obligatorio para unos vehículos concretos. Con el fin de impulsar una movilidad segura, transparente y responsable en el desarrollo de la tecnología de los vehículos automatizados, se ha creado un Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de los Vehículos Automatizados.
El Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados (Programa ES-AV), es el marco regulador bajo el cual se autorizará y supervisará el régimen de operaciones y circulación para pruebas y ensayos de vehículos automatizados en vías abiertas al tráfico, general objeto del Real Decreto Legislativo 6/2015.
Para la realización de pruebas y ensayos autorizados, los vehículos automatizados deberán llevar este distintivo específico de color rojo. El programa se establece para complementar y profundizar los esfuerzos de supervisión, reglamentación, investigación y transparencia, así como para apoyar la innovación y avance de la tecnología y de la industria de la automoción. Este marco también tiene como objetivo materializar la oportunidad de convertir a España en un espacio pionero y líder en el ámbito de la tecnología de vehículos automatizados, intentando aportar soluciones que permitan contribuir a superar o aliviar ciertas deficiencias o externalidades del sistema de transporte actual.
