Alerta por nevadas: esto es lo que tienes que hacer si te quedas atrapado con el coche en la nieve

Una serie de medidas que se toman por seguridad

Alerta por nevadas: esto es lo que tienes que hacer si te quedas atrapado con el coche en la nieve / Freepik

Benito Domínguez

Comienza el invierno y ya tenemos las primeras alertas por nevadas en España. Pero, ¿qué tengo que hacer si me quedo atrapado con el coche en la nieve? Pues tienes que seguri una serie de medidas que se toman, sobre todo, por seguridad.

Así lo ha manifestado el ministerio de Interior a través de sus redes sociales, señalando que en el caso de que nos ocurra que nos hemos quedado atrapados con el coche en la nieve, deberemos quedarnos en el interior de vehículo y mantener el coche y la calefacción encendida.

También debemos asegurarnos de que la salida del tubo de escape esté libre y llamar a los servicios de emergencia, es decir, al 112.

Sintoniza la radio

Asimismo, es importante que sintonices la radio para escuchar el parte meteorológico o las informaciones oficiales sobre el estado de la situación. Y, por supuesto, debes renovar el aire del interior cada cierto tiempo.

