Calcetines y cinta adhesiva, los dos objetos que deberías llevar en el coche este invierno

Llega el invierno y tenemos que preparar nuestro coche para las bajas temperaturas. Pues en esta labor nos será muy útil llevar unos calcetines y cinta adhesiva en el coche, un truco que te evitará muchos quebraderos de cabeza.

En este caso, se trata de contrarrestar los efectos de las heladas en el coche. Y es cuántas veces has cogido el coche por la mañana y tenías los retrovisores tan empañados que era casi imposible conducir. Pues lo puedes arreglar con unos calcetines viejos que sean lo suficientemente grandes para cubrir los retrovisores.

Retrovisor helado. / Freepik

Y ya cuando cojas el coche por la mañana, le quitas los calcetines, y tendrás los retrovisores perfectos.

Pero este no es el único problema que puedes tener a cosecuencia de la helada nocturna, eso sí, esto solo se aplica para los coches más antiguos. Y es que la cerradura se puede acabar helando y no podremos abrir el coche.

Pues para evitar esto, nada más sencillo que colocar cinta adhesiva en la cerradura.

Consejos

Estos son algunos de los consejos que ofrece el Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), un club automovilístico alemán similar al RACE español.