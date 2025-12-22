Esta es la razón por la que tienes que cambiar las ruedas del coche de dos en dos (aunque lo recomendable sería cambiar las cuatro)
Es una cuestión de seguridad
Sin duda, cambiar las ruedas del coche es una de las cosas que menos les gusta a los conductores, sobre todo por el desembolso económico que supone. Pero, ¿te has parado a pensar en porqué tienes que cambiar las ruedas del coche de dos en dos?
Pues se trata de una cuestión de seguridad, si solo cambiamos una rueda de las tres del coche, el vehículo no estaría estable y tendríamos muchas posibilidades de tener un accidente con él, así que en el hipotético caso de que solo tuviésemos una rueda gastada, tendríamos que cambiar esa y la otra que se encuentra en el mismo eje.
Aún así, cambiando dos ruedas, el coche no estaría estable del todo, por eso los mecánicos recomiendan siempre cambiar las cuatro ruedas del coche a la vez. Claro, eso supone un desembolso económico aún mayor, así que la decisión suele depende del bolsillo del propietario del vehículo.
Seguridad
Otra cuestión a tener en cuenta es que las nuevas ruedas siempre tienen que ponerse en la parte trasera porque así el coche gana seguridad durante la conducción.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
- El significado de la 'P' de las matrículas que van a llevar los coches nuevos a partir de 2026
- El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros