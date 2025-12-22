Esta es la razón por la que tienes que cambiar las ruedas del coche de dos en dos (aunque lo recomendable sería cambiar las cuatro)

Sin duda, cambiar las ruedas del coche es una de las cosas que menos les gusta a los conductores, sobre todo por el desembolso económico que supone. Pero, ¿te has parado a pensar en porqué tienes que cambiar las ruedas del coche de dos en dos?

Pues se trata de una cuestión de seguridad, si solo cambiamos una rueda de las tres del coche, el vehículo no estaría estable y tendríamos muchas posibilidades de tener un accidente con él, así que en el hipotético caso de que solo tuviésemos una rueda gastada, tendríamos que cambiar esa y la otra que se encuentra en el mismo eje.

Una rueda de un coche. / Freepik

Aún así, cambiando dos ruedas, el coche no estaría estable del todo, por eso los mecánicos recomiendan siempre cambiar las cuatro ruedas del coche a la vez. Claro, eso supone un desembolso económico aún mayor, así que la decisión suele depende del bolsillo del propietario del vehículo.

Seguridad

Otra cuestión a tener en cuenta es que las nuevas ruedas siempre tienen que ponerse en la parte trasera porque así el coche gana seguridad durante la conducción.