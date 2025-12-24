Ya es oficial, la nueva norma que afectará a la circulación de los patinetes eléctricos

Parece que el año que viene entra con una norma que afectará a la circulación de los patinetes eléctricos y ten cuidado, porque te podrían multar.

Lo cuenta el canal de Tik Tok Leyes con Sebas, donde cuentan que "desde 2026 tendrás que llevar tu patinete registrado, con su identificación oficial, y además contar con un seguro obligatorio".

Pero no solo eso, "también llegarán controles de velocidad mucho más estrictos y revisiones para comprobar que cumplen con lo que marca la normativa. Esta medida afectará a todos los usuarios, da igual que lo uses para ir al trabajo, a estudiar o solo para moverte por la ciudad".

Requisitos

El tiktoker explica que no es algo opcional, "si no cumples con estos requisitos podrás tener problemas muy serios. El objetivo, dicen, es reducir incidentes y organizar un poco mejor la convivencia en las ciudades, donde los patinetes se han convertido en un medio de transporte clave".