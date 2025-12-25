Atención conductores, estos son los únicos coches que podrán circular sin la baliza V16 conectada a partir de enero de 2026 / .

A partir del 1 de enero, todos los conductores tendrán que llevar en su vehículo una baliza V16 conectada si no quieren enfrentarse a una multa de 80 euros pero, ¿todos los conductores? ¿qué pasa con los coches extranjeros que circulen en España?

Pues según la ley, estos serán los únicos coches que no estarán obligados a llevar la baliza V16. Esto ocurre porque se rigen por la normativa de su país de origen según el Convenio de Viena; cumplirían la norma si llevan los triángulos tradicionales u otro dispositivo homologado en su país.

Baliza / .

Circular en el extranjero

Y lo mismo nos ocurre al contrario, los coches españoles que circulen fuera de España podrán circular con la baliza V16 sin necesidad de llevar los triángulos que hasta ahora eran reglamentarios. Y es que esta baliza conectada es un dispositivo válido bajo el Convenio de Viena para vehículos en circulación internacional.