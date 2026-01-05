Ojo conductores, la Guardia Civil revisará todas las guanteras de los coches y te podría retirar el carné de conducir si te encuentran este objeto
Ten en cuenta todo antes de coger el coche
Antes de coger el coche deberíamos tener en cuenta todo lo que tenemos que llevar de forma obligatoria en nuestro vehículo. Pero cuidado, porque la Guardia Civil podría retirarte el carné si te encuentran con un objeto considerado como prohibido.
Y es que desde el 1 de enero de este año deberemos contar en nuestra guantera con una baliza V16 conectada que esté homologada por la DGT, pero no solo eso, también tenemos que llevar encima la documentación del vehículo, como el permiso para circular. Antiguamente también se exigía el comprobante de que habíamos pagado el seguro del coche, pero actualmente es un dato que los agentes pueden comprobar si necesidad de comprobante.
El problema viene con las cosas que no podemos llevar en el coche y que podrían acarrear graves multas e, incluso, la pérdida del carné de conducir. Se trata de objetos considerados como peligrosos y siempre que no tengan permiso para llevarlos.
Aquí se incluyen armas, sustancias inflamables o explosivas, animales transportados de forma incorrecta u objetos contundentes. Asimismo, está prohibido llevar herramientas destinadas a la caza ilegal o vigilancia no autorizada, como cámaras ocultas o dispositivos para interceptar comunicaciones. Las gafas térmicas, empleadas para vigilar a personas o animales a larga distancia, constituyen otro objeto cuyo transporte en el interior del vehículo no está autorizado.
Un disgusto
Así que ojo conductores y revisad bien vuestro coche antes de salir a la carretera porque podrias tener más de un disgusto.
- Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal 'Francis': el resto sigue adelante... de momento
- Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas
- Un desprendimiento de árboles mantiene cortada la carretera N-634 entre Salas y Valdés
- Doble apuñalamiento en Avilés: una mujer en estado crítico tras ser acuchillada en el cuello y su pareja, herido con cortes en el hombro
- La DGT avisa a los asturianos ante el temporal que viene: multas de 200 euros por este error al poner las cadenas de nieve
- Todos los cambios de última hora que afectan a las cabalgatas de Reyes de Asturias por el temporal 'Francis': un desfile suspendido, varios adelantos de hora, recortes en el recorrido...
- Los asturianos no temen a la borrasca 'Francis': 'Es el tiempo que toca en enero; veremos a los Reyes Magos aunque nieve
- Otro zapatero más que cierra en Asturias después de 40 años de actividad y que simboliza la agonía del oficio: 'Ahora ya no hay aprendices