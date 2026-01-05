Ojo conductores, la Guardia Civil revisará todas las guanteras de los coches y te podría retirar el carné de conducir si te encuentran este objeto

Antes de coger el coche deberíamos tener en cuenta todo lo que tenemos que llevar de forma obligatoria en nuestro vehículo. Pero cuidado, porque la Guardia Civil podría retirarte el carné si te encuentran con un objeto considerado como prohibido.

Y es que desde el 1 de enero de este año deberemos contar en nuestra guantera con una baliza V16 conectada que esté homologada por la DGT, pero no solo eso, también tenemos que llevar encima la documentación del vehículo, como el permiso para circular. Antiguamente también se exigía el comprobante de que habíamos pagado el seguro del coche, pero actualmente es un dato que los agentes pueden comprobar si necesidad de comprobante.

Un coche. / Freepik

El problema viene con las cosas que no podemos llevar en el coche y que podrían acarrear graves multas e, incluso, la pérdida del carné de conducir. Se trata de objetos considerados como peligrosos y siempre que no tengan permiso para llevarlos.

Aquí se incluyen armas, sustancias inflamables o explosivas, animales transportados de forma incorrecta u objetos contundentes. Asimismo, está prohibido llevar herramientas destinadas a la caza ilegal o vigilancia no autorizada, como cámaras ocultas o dispositivos para interceptar comunicaciones. Las gafas térmicas, empleadas para vigilar a personas o animales a larga distancia, constituyen otro objeto cuyo transporte en el interior del vehículo no está autorizado.

Un disgusto

Así que ojo conductores y revisad bien vuestro coche antes de salir a la carretera porque podrias tener más de un disgusto.