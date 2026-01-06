Coches oficiales circulan sin baliza V16 a pesar de ser obligatoria desde el 1 de enero / .

Las balizas V16 conectadas son obligatorias en todos los coches españoles desde el pasado 1 de enero. Sin embargo, hay coches oficiales que no cuentan con ellas. Una polémica que se debe a las contrataciones.

Así lo apunta un usuario de la red social X (extinta Twitter) que señala cómo los concursos para la adjudicación de las balizas V16 conectadas en Murcia, Castilla La Mancha y Castilla y León se adjudicaron a finales de diciembre, sin tiempo, en teoría, para tenerlas disponibles.

El asturiano David @naroh ingeniero informático, señala en su perfil de X que "la Consejería de Economía de Murcia adjudicó el contrato para las balizas de los coches oficiales el 31 de diciembre de 2025, con DOS MESES de plazo de ejecución".

No es el único ejemplo, también señala que "el Consejo de Administración del Instituto Técnico Agronómico Provincial de Castilla-La Mancha las adjudicó el 18 de diciembre".

Y sigue, David cuenta que "la Consejería de Salud de Murcia también adjudicó las balizas a la misma empresa el 30 de diciembre. El plazo de ejecución, un mes. En Murcia les pilló el toro, parece. Con esos plazos de ejecución los coches podrían estar semanas incumpliendo la ley".

Por último, también encuentra un caso en Castilla y León: "En el Ente Regional de la Energía la adjudicación de las balizas fue el 18 de diciembre con un plazo de ejecución de dos meses".

La obligación de tener balizas V16 conectadas y homologadas por la DGT es para todos los vehículos españoles, los vehículos extranjeros que circulen por España están exentos.

Multas

Desde la DGT se anunció que, al menos en un primer momento, los agentes no multarán por no tenerlas, pero esto no durará mucho. La multa será de 80 euros.